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15 марта 2022 в 11:29 Поделиться:









Эстония не предоставит белорусам из Украины статус беженцев

Протесты в поддержку Беларуси. 29 мая. Фото: Attila Husejnow

Граждане Беларуси, проживающие на территории Украины и не получившие в этой стране международной защиты, не попадают под действие временной защиты в Эстонии, сообщил министр внутренних дел Кристиан Яани, пишет rus.err.ee.

Об этом он написал в своем ответе на обращение белорусской диаспоры в Эстонии, попросившей обращаться с гражданами Беларуси, которые выехали из Беларуси на территорию Украины из-за преследований со стороны режима Александра Лукашенко, наравне с гражданами Украины, признав их беженцами из зоны военного конфликта.

Так, с 9 марта Эстония предоставляет временную защиту гражданам Украины и членам их семей, проживавшим в стране до или после 24 февраля (даты начала военного вторжения России), а также лицам без гражданства и гражданам третьих стран, которые до 24 февраля находились под международной защитой в самой Украине. Иностранцы, в том числе граждане Беларуси, не получившие международную защиту на Украине, не подпадают под временную защиту в Эстонии.

"Однако все граждане третьих стран, включая граждан Беларуси, которые находятся на территории Эстонии и которые не могут вернуться на родину из-за обоснованного страха преследования или серьезной опасности, могут обратиться в Эстонии за международной защитой", - отметил Яани, напомнив, что такие лица могут получить статус беженцев и временный вид на жительство.

Руководитель обратившейся к министру за помощью некоммерческой организации Valgevene Maja Виталий Молчанов ответом Кристиана Яани остался разочарован: «Многие уезжали, надеясь, что власть в стране сменится и они сумеют вернуться. Сейчас к белорусам относятся как к оккупантам. Однако сама Беларусь является оккупированной Россией территорией без войны».