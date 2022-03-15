Зависящие от России промышленники видят решение в эстонских лесах

Министр окружающей среды Эрки Сависаар. Фото: Liis Treimann

Сегодня министр предпринимательства Андрес Сутть предложил временно увеличить объемы вырубки леса, чтобы смягчить для промышленных предприятий Эстонии нехватку сырья, вызванную войной и санкциями. Министр окружающей среды Эрки Сависаар заявил, что предложение вынесут на обсуждение в ближайшее время.

«Это необходимо обсудить при первой возможности», - сказал Сависаар. Он подчеркнул, что речь идет о безотлагательном вопросе, поскольку предпринимателям необходимо понимать, что делать дальше.

По данным профсоюзов, из России и Беларуси в Эстонию поступает 1 млн кубометров пиломатериалов. Хотя из обращения ассоциации может создаться впечатление, что ввоз пиломатериалов из России в Эстонию полностью запрещен, это не так. В то же время член правления Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранд рассказывает, что некоторое время назад древесина из России просто перестала поступать – препятствуют сами российские власти: «Теперь видно, что экспорт полностью встал».

Эрки Сависаар также отмечает, что некоторые предприниматели заранее пересмотрели свои договоры, поскольку совесть не позволяет им торговать с Россией: «Каждый отправленный туда евро помогает кормить эту военную машину». В связи с этим промышленные и лесные профсоюзы хотят, чтобы правительство увеличило объемы рубки государственных лесов хотя бы до уровня прошлого года.

Несмотря на то, что коалиционное соглашение предусматривает сокращение объемов рубки, Сависаар считает, что необходимо учитывать ситуацию с безопасностью и провести новую оценку.

Разрешенный объем вырубки государственных лесов в прошлом году составил 11 276 гектаров, на этот год согласовано 9880 га.

По словам члена правления Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранда, сектор деревообработки находится в кризисе: «Определенных видов сечений нет в необходимом количестве, заказ и ожидание древесины занимает кучу времени, сроки поставки стали намного дольше. О ценах даже говорить не буду».

Член правления Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранд. Фото: Andras Kralla

Хороших вариантов для замены российского импорта Ранд не видит: «Мы вряд ли получим больше пиломатериалов из Финляндии. Уровень цен выше, чем в Эстонии». Он не знает, будет ли одобрено предложение профсоюзов, но считает его разумным.

Треть владельцев частных лесов не занимается вырубкой

По словам Сависаара, ситуация с древесиной сложная, но не безнадежная. «Речь идет лишь о государственном лесе, в частных лесах ограничений на вырубку нет», - сказал он, добавив, что рубка в частных лесах зависит прежде всего от желаний их владельцев.

Всего в частных владениях находится около половины эстонских лесов. Из 100 000 лесовладельцев треть не занимается их вырубкой, отметил министр: «Резервы есть во всех лесах. Большинство лесов готовы к вырубке. Когда приступать к ней – решают владельцы».

Кроме того, небольшие объемы вырубки частных лесов обусловлены и погодой – летом она становится более сухой, и вырубка увеличивается.

Бывший министр окружающей среды Марко Померанц отметил, что когда мы говорим о 1,1 млн кубометров, то речь идет о годовом объеме рубки: «Нам нужно посмотреть, какова потребность весной, и заняться прежде всего ей». Померанц считает, что для решения проблемы премьер-министр должен найти человека, который посадит за стол переговоров и защитников природы, и нуждающихся в древесине промышленников.

В Министерстве окружающей среды сообщили, что решение о временном увеличении объемов вырубки, вероятно, придется принимать на уровне правительства, поскольку это будет означать внесение изменений в коалиционное соглашение.