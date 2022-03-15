  • Поделиться:

    Зависящие от России промышленники видят решение в эстонских лесах

    Министр окружающей среды Эрки Сависаар.Фото: Liis Treimann

    Сегодня министр предпринимательства Андрес Сутть предложил временно увеличить объемы вырубки леса, чтобы смягчить для промышленных предприятий Эстонии нехватку сырья, вызванную войной и санкциями. Министр окружающей среды Эрки Сависаар заявил, что предложение вынесут на обсуждение в ближайшее время.

    «Это необходимо обсудить при первой возможности», - сказал Сависаар. Он подчеркнул, что речь идет о безотлагательном вопросе, поскольку предпринимателям необходимо понимать, что делать дальше.
    По данным профсоюзов, из России и Беларуси в Эстонию поступает 1 млн кубометров пиломатериалов. Хотя из обращения ассоциации может создаться впечатление, что ввоз пиломатериалов из России в Эстонию полностью запрещен, это не так. В то же время член правления Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранд рассказывает, что некоторое время назад древесина из России просто перестала поступать – препятствуют сами российские власти: «Теперь видно, что экспорт полностью встал».
    Эрки Сависаар также отмечает, что некоторые предприниматели заранее пересмотрели свои договоры, поскольку совесть не позволяет им торговать с Россией: «Каждый отправленный туда евро помогает кормить эту военную машину». В связи с этим промышленные и лесные профсоюзы хотят, чтобы правительство увеличило объемы рубки государственных лесов хотя бы до уровня прошлого года.
    Несмотря на то, что коалиционное соглашение предусматривает сокращение объемов рубки, Сависаар считает, что необходимо учитывать ситуацию с безопасностью и провести новую оценку.

    Разрешенный объем вырубки государственных лесов в прошлом году составил 11 276 гектаров, на этот год согласовано 9880 га.

    По словам члена правления Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранда, сектор деревообработки находится в кризисе: «Определенных видов сечений нет в необходимом количестве, заказ и ожидание древесины занимает кучу времени, сроки поставки стали намного дольше. О ценах даже говорить не буду».
    Член правления Эстонского союза строительных предпринимателей Райво Ранд.Фото: Andras Kralla
    Хороших вариантов для замены российского импорта Ранд не видит: «Мы вряд ли получим больше пиломатериалов из Финляндии. Уровень цен выше, чем в Эстонии». Он не знает, будет ли одобрено предложение профсоюзов, но считает его разумным.

    Задача государства – предложить предпринимателям все возможные решения. В случае нехватки сырья мы можем поддержать предпринимателей, временно увеличив использование местных ресурсов. Одним из таких ресурсов является древесина, и временное увеличение объемов рубки позволило бы покрыть потребности лесной и мебельной промышленности, строительной отрасли и т. д., а также обеспечить долгосрочную конкурентоспособность нашего лесного хозяйства и смягчение последствий кризиса.

    Андрес Сутть, министр предпринимательства
    Треть владельцев частных лесов не занимается вырубкой
    По словам Сависаара, ситуация с древесиной сложная, но не безнадежная. «Речь идет лишь о государственном лесе, в частных лесах ограничений на вырубку нет», - сказал он, добавив, что рубка в частных лесах зависит прежде всего от желаний их владельцев.
    Всего в частных владениях находится около половины эстонских лесов. Из 100 000 лесовладельцев треть не занимается их вырубкой, отметил министр: «Резервы есть во всех лесах. Большинство лесов готовы к вырубке. Когда приступать к ней – решают владельцы».
    Кроме того, небольшие объемы вырубки частных лесов обусловлены и погодой – летом она становится более сухой, и вырубка увеличивается.
    Бывший министр окружающей среды Марко Померанц отметил, что когда мы говорим о 1,1 млн кубометров, то речь идет о годовом объеме рубки: «Нам нужно посмотреть, какова потребность весной, и заняться прежде всего ей». Померанц считает, что для решения проблемы премьер-министр должен найти человека, который посадит за стол переговоров и защитников природы, и нуждающихся в древесине промышленников.
    В Министерстве окружающей среды сообщили, что решение о временном увеличении объемов вырубки, вероятно, придется принимать на уровне правительства, поскольку это будет означать внесение изменений в коалиционное соглашение.

    Других вариантов просто нет

    Я не хочу ругаться с «зелеными». Древесины можно рубить ровно столько, сколько ее вырастает, т.е. в пределах прироста. Это простая крестьянская мудрость. В Эстонии в год вырубают меньше годового прироста, поэтому, на мой взгляд, всё под контролем.

    Если в один момент возникнет необходимость вырубить больше годового прироста, то сразу же должен быть составлен план – если в предыдущем году не осталось так называемого буфера, то в следующем году объемы рубки должны быть сокращены. Я фермер, лесник, охотник и натуралист в одном лице, и мне нетрудно это понять.

    Я не вижу другого пути для сохранения лесной промышленности, кроме увеличения объемов вырубки.

    Марго Клаасмяги, лесной и сельскохозяйственный предприниматель

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Война в Украине: захвачена больница в Мариуполе, Германия не рекомендует использовать антивирус Касперского Главные новости к концу рабочего дня
Зависящие от России промышленники видят решение в эстонских лесах
Райво Варе: Китай пытается усидеть на двух стульях
Влияние санкций
Война в Украине: захвачена больница в Мариуполе, Германия не рекомендует использовать антивирус Касперского Главные новости к концу рабочего дня
Заканчиваются двадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
Заканчиваются двадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Китайский рынок обвалился, западный стабилизируется
Из-за новой волны распространения коронавируса в Китае рынки страны начали неделю с очередного падения. Фьючерсы на индексы западных рынков пока держат удар.
Из-за новой волны распространения коронавируса в Китае рынки страны начали неделю с очередного падения. Фьючерсы на индексы западных рынков пока держат удар.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен на сырье может привести к двузначной инфляции
Все мнения
Эпицентр
Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение