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    Таллинн прекращает сотрудничество с Москвой и Петербургом

    Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский.Фото: Liis Treimann

    Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский направил в Московскую городскую думу и в мэрию Москвы, а также в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и в мэрию Санкт-Петербурга письмо, в котором сообщается, что Таллинн прекращает всякое сотрудничество с обоими городами, сообщает столичная пресс-служба.

    Таллиннское горсобрание на прошедшем 3 марта внеочередном заседании единодушно осудило военную агрессию Российской Федерации против Украины и выразило поддержку народу Украины. Кроме того, было принято решение прекратить сотрудничество с российскими муниципалитетами. Обращение поддержали все представленные в горсобрании фракции.
    «24 февраля Российская Федерация осуществила жестокое вторжение в Украину. Начало войны – это международное преступление. В течение трех недель российские войска убили в Украине тысячи людей, уничтожили ракетными ударами детские сады, школы и жилые дома. Многие города Украины окружены и находятся на грани гуманитарной катастрофы. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В такой ситуации немыслимо продолжать сотрудничество с муниципалитетами России», - сказал Осиновский.
    Договор сотрудничества между Таллиннском горсобранием и Законодательным собранием Санкт-Петербурга был заключен в 1996 году, протокол сотрудничества был подписан в 1999 году, и договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере был заключен в 2011 году. Также имелись соглашения о сотрудничестве на уровне городских районов.
    С Московской гордумой Таллиннское горсобрание также заключило соглашение о сотрудничестве в 1996 году. Сотрудничество на уровне мэрий началось в 2002 году, позднее было заключено еще несколько протоколов сотрудничества на уровне мэрий, департаментов и районов.

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