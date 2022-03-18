Война в Украине: из-под завалов в Мариуполе спасены 130 человек, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине
Жилые кварталы Киева после обстрела.Фото: ARIS MESSINIS, AFP
Завершаются двадцать третьи сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
• 130 человек спасены из-под завалов разрушенного в ходе бомбардировки Драматического театра в Мариуполе
, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Более 1300 местных жителей по-прежнему остаются в заваленном обломками бомбоубежище, расположенном под театром, передает Sky News
.
• В Киеве с начала войны погибли 222 человека
, в том числе 60 мирных жителей. Среди погибших четверо детей, сообщает "Укринформ"
. По словам заместителя руководителя городской администрации Николая Поворозника, за последние три недели ранения получили почти 900 киевлян. С начала войны в Киеве родились 757 детей. В городе продолжает работать вся основная городская инфраструктура, от коммунальных служб до магазинов.
• Вооруженные силы Украины к настоящему моменту сумели освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области
, заявил президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении. Обороной Киева руководит командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский, информирует "Украинская правда"
.
• Ситуацию в Украине сегодня по телефону обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин
. Разговор продолжался около двух часов, передает CNN
. Байден обратится к Си с призывом отказаться от идеи предоставить России военную помощь. Китайский лидер, в свою очередь, уверил американского президента, что конфликт и конфронтация между Китаем и США "не в чьих-либо интересах".
• Страны Балтии объявили о высылке в общей сложности 10 российских дипломатов
. Латвия и Эстония решили выслать по три сотрудника российской дипмиссии, Литва высылает четырех. Что касается дипломатов, высылаемых из Эстонии, то, согласно заявлению министерства иностранных дел, они "принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России", сообщает ERR
.
• Банк России сегодня оставил базовую ставку на рекордном уровне в 20%
. Как отмечают специалисты центробанка, российская экономика входит в фазу "масштабной перестройки", и этот процесс будет сопровождаться неизбежным ростом инфляции, пишет "Коммерсант"
.
• Президент Польши Анджей Дуда подписал закон
, согласно которому численность польской армии будет увеличена в два раза до 300 тысяч человек
. Расходы Польши на оборону в нынешнем году составят не менее 2,2% ВВП в 2022 году, а в последующие годы вырастут до 3% ВВП.
• Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google "незамедлительно прекратить распространение угроз
в адрес граждан Российской Федерации" на видеохостинге YouTube. По данным РИА "Новости"
, YouTube может быть заблокирован в России уже в ближайшие дни - не исключено, что прямо сегодня.
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