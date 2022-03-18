Война в Украине: из-под завалов в Мариуполе спасены 130 человек, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине

Поменять рубли в Swedbank можно до 17 часов пятницы. В других банках менять рубли пока можно

Swedbank приостановил все сделки с рублями, однако сегодня (в пятницу, 18 марта) вновь открыл эту возможность до 17 часов. Другие крупные банки пока оставляют возможность переводить и обменивать российскую валюту, однако не исключено, что скоро и они свернут эту деятельность.