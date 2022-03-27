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Кристьян Кург

27 марта 2022 в 9:08 Поделиться:









Строительные предприниматели: из-за негибкости государства строительство может быть остановлено

Председатель правления Союза строительных предпринимателей Эстонии Каупо Колсар. Фото: Andras Kralla

Эстонский союз строительных предпринимателей направил в Министерство финансов обращение, в котором предупреждает, что строители не могут вынести такого резкого роста цен, и если государство не пойдет навстречу предприятиям, строительство объектов может быть приостановлено.

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Председатель правления Союза строительных предпринимателей Эстонии Каупо Колсар написал в обращении, что многократное повышение цен на сырье и проблемы с поставками создали ситуацию, когда строительные компании не могут обеспечить соблюдение подписанных до начала войны в Украине контрактов на прежних условиях:

«Это означает, что большое количество строительных объектов может быть не завершено. Из-за значительного роста цен на сырье и непредсказуемых цепочек поставок может быть экономически целесообразнее расторгнуть существующие договоры на строительство и не заключать новые».

По словам Колсара, представляющие госсектор закупщики в основном не согласны проявлять гибкость в разрешении непредвиденных обстоятельств. Он подчеркнул, что строительные компании хотят дальше участвовать в конкурсах госзакупок и заинтересованы выполнить уже заключенные контракты, но для этого государство должно быть готово разделить риски с подрядчиком и покрыть непредвиденные расходы из госбюджета.

Колсар отметил, что строительная сталь, например, подорожала в два раза через несколько дней после начала войны. По сравнению с докризисным периодом стоимость стали и вовсе выросла в три-четыре раза. Цены на древесину и изоляционные материалы увеличились на 20%, добавил он.

Союз рекомендует государству ввести индекс цен на строительство и продлить сроки

Колсар пишет, что, насколько известно Союзу строительных предпринимателей, Министерство финансов составляет руководство о том, как могут могут быть изменены договоры о госзакупках в свете непредвиденных обстоятельств. Союз предлагает свои варианты, которые просит учесть при составлении руководства.

В первую очередь, предприниматели рекомендуют связывать договоры с публикуемым Департаментом статистики индексом цен на строительство, который отражает изменение стоимости строительных работ. Это означает, что если индекс значительно вырастет после заключения договора, застройщику не придется компенсировать повышение цен в одиночку.

Кроме того, Союз строительных предпринимателей считает необходимым введение возможности продления договоров, например, на три месяца, в случае непредвиденных обстоятельств. Союз также считает важным, чтобы при форс-мажоре предприятия не подвергались штрафу или иным санкциям в случае превышения срока исполнения договора на срок до трех месяцев.