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29 марта 2022 в 12:48 Поделиться:









МИД РФ высылает работников посольств Эстонии, Латвии и Литвы

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении аккредитации и высылке на основании «принципа взаимности» четырех работников литовского посольства, трех сотрудников посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге, пишет TACC.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех - посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», - говорится в сообщении министерства, опубликованном во вторник.

Министерство иностранных дел Эстонии уже прокомментировало ситуацию: «МИД выражает возмущение сегодняшним решением Российской Федерации объявить трех эстонских дипломатов персонами нон грата, которые исходили исключительно из духа и буквы Венской конвенции о дипломатических сношениях. Мы крайне сожалеем, что Россия решила объявить эстонских дипломатов нежелательными и приказала им покинуть страну в течение трех дней».

На позапрошлой неделе Эстония выслала трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно занимались «подрывом безопасности Эстонии», следует из пресс-релиза.