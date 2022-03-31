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    Столица поддержит составление планировки Таллиннской окружной железной дороги

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Таллиннская городская управа приняла решение об участии в финансировании составления специальной планировки Таллиннской окружной железной дороги. Проект предполагает создание нового участка имеющейся железной дороги с шириной колеи 1520 миллиметров, который позволит отвести товарные поезда от центра города, следует из пресс-релиза.

    Согласно решению городской управы, Таллинн будет оказывать поддержку составлению специальной государственной планировки Таллиннской окружной железной дороги в объеме 675 000 евро до 2028 года.
    «Проект Таллиннской окружной железной дороги предусматривает строительство нового отрезка между Палдиским направлением и участком железной дороги к востоку от Таллинна. После строительства окружной железной дороги следующие из Палдиски товарные составы прибывали бы в Юлемисте или Мууга, минуя центр Таллинна. Таким образом мы могли бы уменьшить необходимость в движении товарных поездов в городе, - уточнил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Наряду с этим товарные станции Копли и Юлемисте могли бы быстрее завершить свою работу, что, в свою очередь, позволит избавиться от пространственного барьера между Каламая и Пельгулинна, а также Ülemiste City и промышленной зоной Ласнамяэ. Ликвидация товарных станций является предпосылкой к созданию современного и разнообразного городского пространства. Я надеюсь, что после составления специальной планировки появится возможность как можно быстрее приступить к строительству окружной железной дороги».
    После того, как движение товарных поездов будет выведено за пределы микрорайона Юлемисте, с появлением пассажирского терминала Rail Baltic эта территория может стать своеобразными воротами в Эстонию.
    Помимо города Таллинна, совместный интерес к планированию возможностей строительства Таллиннской окружной железной дороги и готовность участвовать в финансировании разработки пространственного решения выразили и другие местные самоуправления Харьюмаа – город Кейла, волости Ляэне-Харью, Раэ и Сауэ, а также предприятия Mainor Ülemiste AS, AS Technopolis Ülemiste, Ülemiste Center OÜ, AS Alexela Logistics, Paldiski Sadamate AS и Tallinna Sadam AS.
    На подготовку специальной планировки до 2028 года запланировано 3,4 млн евро, из которых 2,1 млн евро покроет Министерство финансов, а остальную часть - партнеры.
    Специальная государственная планировка составляется при планировании железной дороги или прочих объектов, которые оказывают существенное влияние на окружающую территорию и представляют государственный или международный интерес. Специальную государственную планировку инициирует, принимает и утверждает правительство ЭР.

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