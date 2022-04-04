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4 апреля 2022 в 10:33 Поделиться:









Инспекция труда: в прошлом году было только три дня без несчастных случаев на производстве

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В 2021 году произошло 3873 несчастных случая на производстве. Из них было 2827 лёгких и 1033 — тяжёлых. На рабочем месте погибли 13 человек. Без несчастных случаев на производстве прошли только три дня, пишет Инспекция труда.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, ключевыми понятиями прошлого года стали «анализ рисков» и «вакцинация». «2021 год стал для нас вторым годом с коронавирусом. Большинство работодателей при анализе рисков рабочей среды оценивали также биологический фактор опасности и делали всё, чтобы предотвратить распространение вируса в рабочей среде. На некоторых рабочих местах наиболее эффективной мерой сочли вакцинацию, что вызвало бурную дискуссию в обществе», — сказала она.

Анализ рисков рабочей среды работодатели должны были представить к сентябрю.

«Чтобы помочь работодателям, мы создали цифровой инструмент оценки рисков, который значительно упростил как анализ рисков, так и составление плана мероприятий. На конкурсе государственных цифровых услуг Su/g 2022 инструмент оценки рисков был признан наиболее удобным для пользователей сервисом. Но важнее награды то, что работодатели хорошо приняли новый инструмент: из всех представленных нам анализов рисков 65% были созданы с его помощью», — добавила Марипуу.

Больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в Таллинне и Харьюмаа (1604), где сосредоточены большинство предприятий и работников. На втором месте Тартумаа (497), на третьем — Ляэне-Вирумаа (299). За рубежом больше всего несчастных случаев с нашими работниками происходило на стройках в Финляндии и среди водителей грузовиков в Швеции.

Более половины (67%) несчастных случаев на производстве произошли с мужчинами. Самая опасная профессия у мужчин — водитель грузовика, у женщин — продавец.

Больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в торговле, которая уже второй год вытесняет с первого места как строительный, так и металлообрабатывающий секторы. Количество несчастных случаев на производстве больше всего возросло в производстве химической продукции, транспортном секторе и деревообрабатывающей промышленности, снизилось — в сельском хозяйстве, строительстве и государственной обороне. В строительстве количество несчастных случаев на производстве сокращается третий год подряд.

В 2021 году Инспекция труда провела 3424 надзорных производства, в т. ч. семь целевых проверок сферы деятельности и проблем. Больше всего внимания было уделено строительству, торговле, перевозкам и складированию. По телефону и электронной почте инспекции поступило 57 400 запросов на консультацию.

Комиссия по трудовым спорам разрешила 2116 трудовых споров, что на 37% меньше, чем годом ранее. Больше всего заявлений поступило из строительного, торгового, гостиничного секторов, а также из сферы общественного питания. 241 спор был связан с иностранными работниками.

Инспекция труда осуществляет надзор за компаниями, в которых хотя бы один человек работает на основании трудового договора. В прошлом году в Эстонии было 145 717 компаний, из которых под надзором Инспекции труда оказалось 53% организаций и 89% работников.

В 2020 году в Эстонии произошел 3641 несчастный случай на производстве, из которых лёгких — 2713, тяжелых — 918, к смерти работников привели 10 несчастных случаев. Комиссия по трудовым спорам разрешила 3378 трудовых споров.s