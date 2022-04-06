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6 апреля 2022 в 13:15 Поделиться:









Россия просит у Китая микрочипы для банковских карт

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Россия обращается к производителям микрочипов в Китае, чтобы обойти западные санкции, которые повысили спрос на банковские карты, связанные с платежной системой «Мир», заявил руководитель местной платежной системы.

Как сообщает Reuters , западные санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, отрезали Москву от мировой финансовой системы и почти от половины ее 640-миллиардных золотовалютных резервов.

Олег Тишаков, член правления Национальной карточной платежной системы, заявил, что Россия сталкивается с нехваткой микрочипов, поскольку азиатские производители приостановили производство из-за пандемии Covid-19, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой из-за санкций.

«Мы ищем новых поставщиков микрочипов и нашли пару в Китае, процесс сертификации продолжается», - заявил Тишаков на конференции во вторник.

Некоторые крупнейшие российские банки больше не имеют доступа к глобальной банковской системе обмена сообщениями SWIFT, а международные платежные карты Visa и MasterCard прекратили обслуживание российских счетов за рубежом.

Все крупные российские банки сообщают о повышенном спросе на внутреннюю карту, которую некоторые из них теперь выпускают в ко-бренде с китайской UnionPay, альтернативной платежной системе Visa и MasterCard для покупок россиян за границей.