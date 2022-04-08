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    Прогнозные цены на алюминий и никель достигли рекордных уровней

    Иллюстративное фото.Фото: Scanpix

    Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз стоимости ряда основных цветных металлов и золота в связи с возросшей волатильностью рынков в условиях кризиса в отношениях России и Украины, ограничившего предложение сырья, пишет «Интерфакс».

    «Стоимость некоторых металлов, включая алюминий и никель, поднялась до рекордных максимумов в первом квартале 2022 года, цены на медь и цинк остаются высокими, - отмечает старший вице-президент Moody's Барбара Мэттос. - Баланс спроса и предложения для этих видов сырья уже был жестким до начала военного конфликта, что поддерживало высокие цены».
    Прогноз цены алюминия на следующие 12 месяцев был поднят до $1,3 за фунт с ранее ожидавшегося $1 за фунт, на среднесрочную перспективу - до $1-1,3 за фунт с $0,7-1 за фунт.
    Оценка на год для меди осталась на уровне $4 за фунт, на среднесрочную перспективу - увеличена до $3-4 за фунт с $2,75-3,5 за фунт.
    Прогнозная котировка для никеля на 12 месяцев была повышена до $9 за фунт с $7,5 за фунт, в то время как среднесрочная оценка осталась в диапазоне $5,5-7 за фунт. Производственные мощности в Индонезии должны значительно увеличиться во втором полугодии 2022 года, что может ограничить темпы роста цен, полагают аналитики агентства.
    Ожидания для стоимости цинка на год не изменились - $1,3 за фунт, на среднесрочную перспективу - повышены до $1,1-1,4 за фунт против $1-1,3 за фунт ранее.
    Прогноз средней цены золота в 2022 году теперь составляет $1,8 тыс. за унцию по сравнению с $1,7 тыс. за унцию прежде.
    В своих прогнозах аналитики агентства исходят из ожиданий, что экономики стран G20 вырастут на 3,6% в этом году и на 3% в 2023 году.

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