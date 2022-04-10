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10 апреля 2022 в 8:27 Поделиться:









Премьер-министра Пакистана Имрана Хана отстранили от должности

Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Фото: SAIYNA BASHIR, Scanpix

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия и отстранил от должности премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает «Медуза».

Голосование по вопросу об отстранении Хана в нижней палате пакистанского парламента длилось около 13 часов- в итоге инициативу поддержали 174 из 342 членов палаты.

69-летний бывший профессиональный игрок в крикет Имран Хан стал первым премьер-министром Пакистана, которому был вынесен вотум недоверия. Он пришел к власти в 2018 году при поддержке военных, но недавно утратил парламентское большинство, лишившись поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвинила Хана в том, что ему не удалось восстановить экономику страны после ковида и выполнить обещания в рамках борьбы с коррупцией.

Хан поддерживал тесные связи с Россией: 24 февраля — в первый день российского вторжения в Украину — пакистанский премьер встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Как отмечает Reuters, новым премьер-министром Пакистана может стать Шахбаз Шариф — лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» и младший брат политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром страны.