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dv.ee

24 марта 2022 в 9:45 Поделиться:









Государство ищет способы поддержки портовых городов

Таллиннский порт. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Министерство экономики работает над планом, как сократить влияние сокращения товарооборота из России и Беларуси на связанные с портами города, такие как Силламяэ, Маарду и Палдиски.

По словам заместителя канцлера по морскому хозяйству Минэкономики Каупо Ляэнеранда, на российский и белорусский транзит приходится почти половина объемов товарооборота эстонских портов, пишет rus.err.ee.

Больнее всего сокращение транзита ударит по Силламяэ: "Если учесть размеры города, сколько на территории порта расположено операторов, которые обеспечивают работой, то в случае Силламяэ это сотни человек. По моим данным, большая часть товарооборота там приходится на восточное направление, можно даже сказать, что это наибольшая часть поступающего товарооборота. Это значит, что они в самой тяжелой ситуации, так как являются крупнейшим работодателем в регионе".

В то же время коммерческий директор Таллиннского порта Маргус Вихман отмечает, что влияние санкций на деятельность порта будет незначительным: «Если посмотреть на общий объем товаров, который в прошлом году составил чуть более 22 миллионов, то 30% из них – российского происхождения. В то же время, если говорить о финансах, то для нас это шесть миллионов евро. Наш оборот превышает 110 млн, то есть это незначительная часть нашего оборота».

Представители Министерства экономики постоянно общаются с операторами портов и предпринимателями, чтобы найти решение для смягчения потенциальной безработицы.