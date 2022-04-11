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    Россия увеличит резервный фонд на 3 млрд евро

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В воскресенье правительство РФ объявило об увеличении резервного фонда на 273,4 млрд рублей или 3 млрд евро. Эта мера призвана обеспечить стабильность российской экономики на фоне западных санкций, пишет Äripäev.

    "Средства будут задействованы, в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", - подчеркивают в правительстве РФ.
    Экономисты сходятся во мнении, что в этом году российская экономика сократится на 10%. На данный момент Москве удалось стабилизировать рубль и предотвратить полный финансовый крах благодаря доходам от экспорта энергоносителей и жесткому контролю за движением капитала.
    Ранее международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с С до SD (выборочный дефолт). Рейтинг в национальной валюте остается на уровне CC/C (преддефолт) с негативным прогнозом.

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