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dv.ee

11 апреля 2022 в 7:34 Поделиться:









Россия увеличит резервный фонд на 3 млрд евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В воскресенье правительство РФ объявило об увеличении резервного фонда на 273,4 млрд рублей или 3 млрд евро. Эта мера призвана обеспечить стабильность российской экономики на фоне западных санкций, пишет Äripäev.

"Средства будут задействованы, в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", - подчеркивают в правительстве РФ.

Экономисты сходятся во мнении, что в этом году российская экономика сократится на 10%. На данный момент Москве удалось стабилизировать рубль и предотвратить полный финансовый крах благодаря доходам от экспорта энергоносителей и жесткому контролю за движением капитала.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с С до SD (выборочный дефолт). Рейтинг в национальной валюте остается на уровне CC/C (преддефолт) с негативным прогнозом.