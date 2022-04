Новости

48-й день войны в Украине: в Мариуполе возможно была химическая атака, в России ждут терактов

Мариуполь, 11 апреля Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

Война России с Украиной продолжается уже 48-й день. Главное к полудню 12 апреля:

Россия возможно применила запрещенное химическое оружие в Мариуполе. О том, что в блокадном Мариуполе российские войска использовали неизвестное отравляющее вещество, поздно в понедельник О том, что в блокадном Мариуполе российские войска использовали неизвестное отравляющее вещество, поздно в понедельник сообщил отряд спецназначения «Азов». По их данным, вещество было сброшено с беспилотника.

США и Великобритания уже отреагировали на сообщение. «Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа», - написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.<br> <br>Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.</p>— Liz Truss (@trussliz) <a href="https://twitter.com/trussliz/status/1513636563405713416?ref_src=twsrc%5Etfw">April 11, 2022</a></blockquote>

«Пентагон пока не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили нечто, что может быть химическим оружием в Мариуполе, но официальные лица по-прежнему обеспокоены потенциальным применением Россией средств подавления беспорядков», - сказал в комментарии CNN пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Производство и применение химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия ООН, которую Москва ратифицировала в 1997 году.

Канцлер Австрии побывал в Москве с «не дружеcким» визитом. Прилетевший в Россию в понедельник австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, лично встретившимся с президентом России Владимиром Путиным после начала его вторжения в Украину. Политики говорили полтора часа за закрытыми дверями в Ново-Огареве. Как подчеркивают австрийские СМИ, встреча прошла без рукопожатий и совместных фотографий. «Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной», - приводит слова канцлера издание Прилетевший в Россию в понедельник австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, лично встретившимся с президентом России Владимиром Путиным после начала его вторжения в Украину. Политики говорили полтора часа за закрытыми дверями в Ново-Огареве. Как подчеркивают австрийские СМИ, встреча прошла без рукопожатий и совместных фотографий. «Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной», - приводит слова канцлера издание Kurier . О том, что встреча принесла какие-то серьезные результаты, не заявила ни одна из сторон.

Сегодня на Дальнем Востоке России гостит президент Беларуси Александр Лукашенко. Президенты будут обсуждать «развитие двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине», - цитирует Интерфакс пресс-службу белорусского президента.

Новые санкции против России. МИД Японии МИД Японии ввел санкции в отношении 398 граждан России и 28 организаций из-за войны с Украиной. Активы «Альфа-банка» и Сбербанка будут заморожены, а транзакции с ними запрещены с 12 мая. Под санкции попали 385 депутатов Госдумы, а также дочери Путина (он их не признает официально) Катерина Тихонова и Мария Воронцова, супруга и дочь главы МИД Сергея Лаврова – Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

Из России полностью уходит финская Nokia. Компания Компания заявила , что из гуманитарных соображений будет стремиться поддерживать телекоммуникационные сети в России и обеспечивать доступ россиян к интернету. Компания собирается подать заявку на получение лицензий, чтобы оказывать поддержку в соответствии с действующими санкциями. Nokia вместе с также уходящим шведским Ericsson были крупнейшими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России. По данным газеты Коммерсант , они занимали 30-40% и 20% этого рынка соответственно.

В России ждут терактов. Желтый (высокий) уровень террористической угрозы Желтый (высокий) уровень террористической угрозы введен в шести регионах России, расположенных поблизости от границы с Украиной: в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской областях, двух районах Краснодарского края и нескольких районах на севере и востоке Крыма.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков дополнительно запретил до 25 апреля запускать петарды и фейерверки. Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил о возможных провокациях со стороны вооруженных сил Украины. Глава Курской области Роман Старовойт предупредил, что в регионе разместят контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также будет усилено патрулирование населенных пунктов.