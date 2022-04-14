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    50-й день войны в Украине: помощь от Эстонии, пожар на крейсере «Москва»

    Президент Эстонии Алар Карис выступает в Киеве, 13 апреляФото: Фото офиса президента Украины

    Военное вторжение России в Украину продолжается уже семь недель. Главное к полудню 14 апреля:

    Карис: «Только поражение России в войне вернет мир в Европу». Президент Эстонии Алар Карис встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время совместного визита в Киев с коллегами из Латвии, Литвы и Польши.

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