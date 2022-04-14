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14 апреля 2022 в 7:22 Поделиться:









Удобрения, топливо и металлолом: рост цен привел к новому типу краж

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Для фермеров стала актуальной охрана хранилищ удобрений, больших канистр с топливом и металлолома, поскольку все это подорожало в несколько раз. На доступность и стоимость удобрений во многом влияет война в Украине, сообщает пресс-служба G4S.

Подорожание удобрений в несколько раз и сложности с поставками, вызванные связанными с войной санкциями, поставили фермеров в затруднительное положение. «В последний год рынок удобрений стремительно меняется», – отметил исполнительный директор Linas Agro OÜ Михкель Ханг. Цены начали расти еще в прошлом июне, и сейчас признаков изменений на рынке и снижения цен не наблюдается.

«Эстонские производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания столкнулись с беспрецедентным вызовом и должны справиться с резким ростом расходов на производство и сложностями с поставками необходимых веществ», – сказал руководитель Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.

Член правления Палаты Меэли Линдсаар добавила, что предложений на рынке удобрений не хватает и высокие цены в этом сегменте ставят земледельцев перед сложным выбором. В конечном итоге все это приводит к росту цен, и никто не может прогнозировать, что будет осенью. Для фермеров это в первую очередь означает большую неуверенность.

«Поскольку удобрения сейчас ценятся больше, чем прежде, и многие фермеры заранее запаслись ими на весь сезон, стоит внимательно следить за своим имуществом», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Сложная ситуация сейчас и в металлообрабатывающей промышленности. Если в прошлом году случаев кражи металла зафиксировано более чем в два раза больше, чем в 2020 году, то в этом году воры стали еще активнее. Только за три первых месяца года кражи металла произошли как в Ида-Вирумаа, Рапламаа и Пярнумаа, так и на Сааремаа.

По словам руководителя отдела охранных решений G4S Рамона Каю, причиной роста числа краж может быть тот факт, что стоимость стройматериалов за последнее время увеличилась. «Черные и цветные металлы подорожали в несколько раз, – отметил Каю. – Участились кражи с объектов, на повестке дня снова стоят потери строительных материалов и обусловленный этим материальный ущерб, а также перенос сроков завершения строительства».