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    Эстония с 17 апреля закрыла свои порты для российских судов

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии - речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом, пишет rus.err.ee.

    Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.
    По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России.
    "Кремль не показывает никаких признаков прекращения своей агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива продолжения военного наступления на Украину. Помимо стран, все предприятия, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве", - сказал Аас.
    Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения Департамента полиции и пограничной охраны, который заранее определит необходимость оказания помощи.

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