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18 апреля 2022 в 6:16 Поделиться:









Абрамович встретился в Киеве с членами украинской делегации

Миллиардер Роман Абрамович совершил поездку в Киев, где встретился с членами украинской делегации на переговорах с Россией, сообщает Bloomberg.

Бизнесмен Роман Абрамович. Фото: ANDREW WINNING, Reuters/Scanpix

Визит Абрамовича в Киев рассматривается как неофициальная попытка в очередной раз наладить диалог между Украиной и Россией, передает Bloomberg

По словам инсайдеров, бизнесмен обсудил с членами украинской делегации условия продолжения переговоров.

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Последняя официальная встреча делегаций Украины и России состоялась 20 марта в Стамбуле.

Роман Абрамович, имеющий давние связи с президентом России Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника на переговорах с начала российского военного вторжения в Украину.

Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, в России Абрамович «представляет сторону, которая поддерживает дипломатическое решение конфликта и прекращение войны».

По словам Зеленского, переговорный процесс может быть окончательно сорван, если Россия уничтожит подразделения украинских войск, продолжающих оборону Мариуполя.

Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что бизнесмен в настоящее время находится в Киеве. Член украинской делегации Михаил Подоляк отказался от комментариев.