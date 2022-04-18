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    Абрамович встретился в Киеве с членами украинской делегации

    Миллиардер Роман Абрамович совершил поездку в Киев, где встретился с членами украинской делегации на переговорах с Россией, сообщает Bloomberg.

    Бизнесмен Роман Абрамович.Фото: ANDREW WINNING, Reuters/Scanpix
    Визит Абрамовича в Киев рассматривается как неофициальная попытка в очередной раз наладить диалог между Украиной и Россией, передает Bloomberg.
    По словам инсайдеров, бизнесмен обсудил с членами украинской делегации условия продолжения переговоров.
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    Последняя официальная встреча делегаций Украины и России состоялась 20 марта в Стамбуле.
    Роман Абрамович, имеющий давние связи с президентом России Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника на переговорах с начала российского военного вторжения в Украину.
    Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, в России Абрамович «представляет сторону, которая поддерживает дипломатическое решение конфликта и прекращение войны».
    По словам Зеленского, переговорный процесс может быть окончательно сорван, если Россия уничтожит подразделения украинских войск, продолжающих оборону Мариуполя.
    Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что бизнесмен в настоящее время находится в Киеве. Член украинской делегации Михаил Подоляк отказался от комментариев.

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