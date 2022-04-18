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18 апреля 2022 в 13:07 Поделиться:









Вихманн: санкции не скажутся на экономических показателях эстонских портов

Таллиннский порт. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

По словам коммерческого директора Таллиннского порта Маргуса Вихманна, санкции, запрещающие российским судам вход в порты Евросоюза, не окажут значительного влияния на деятельность эстонских портов.

"Таких судов в течение прошлого года насчитывалось примерно 60. От общего числа судов, заходивших в наши порты - это 3,7%. В основном это были грузовые суда, танкеры малого или среднего размеров. 3,7% едва ли окажут сильное влияние. Я верю, что эти суда мы сумеем заменить другими", - считает Вихманн, передает rus.err.ee.

Находящимся под российским флагом судам впредь запрещается входить в европейские порты и для транзита. Под запрет попадают и те суда, которые сменили флаг с российского на другой начиная с 24 февраля.

Первичный контроль сразу же осуществляет морской агент, который отправляет нам документы по каждому из прибывающих в порт. В случае, если поступающая информация кажется нам сомнительной (судно, к примеру, ранее к нам не заходило, или есть факты, указывающие на былую принадлежность российскому флагу), далее идет сопоставление данных с регистром. "Такая информация легко проверяется документально и визуально", - пояснил Вихманн.