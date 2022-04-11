  • Поделиться:

    Alexela ждёт гарантий от правительства по СПГ-терминалу

    Член правлени Alexela Grupp Марти Хяэль.Фото: Andras Kralla

    По словам члена правления Alexela Grupp Марти Хяэля, концерн успеет построить причал для арендуемого Эстонией и Финляндией СПГ-терминала к 1 ноября, однако для составления соответствующего бизнес-плана необходимы гарантии от правительства, пишет ERR.

    Читайте также
    10 апреля 2022
    Постоянным местоположением совместно арендуемого СПГ-терминала станет Финляндия
    «Честный ответ заключается в том, что на сегодняшний день бизнес-плана нет. Его не может быть, потому что нет исходных данных», - сказал Хяэль на открытом заседании специальной комиссии Рийгикогу.
    По его словам, самое важное для компании – знать, что произойдет, если в результате политических решений построенный Alexela причал для перетяжки больше не будет использоваться по назначению. Хяэль поясняет – необходимы финансовые гарантии, механизм, компенсирующий разницу цен или другие гарантии: «Окончательной ясности на этот счет сегодня нет, мы пытаемся найти решение с Elering».
    Член правления Alexela считает, что задумка с СПГ-терминалом осуществима в том случае, если российский газ будет исключен из регионального газового рынка, соединяющего страны Балтии и Финляндию.
    Хяэль подчеркивает - Alexela сможет построить необходимую инфраструктуру к установленному правительством сроку - 1 ноября. Проект, необходимые материалы и оборудование уже заказаны, добавил он.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Alexela ждёт гарантий от правительства по СПГ-терминалу
Полиция: россияне все еще могут получить визу «D»
Молодой эстонец инвестирует с семи лет: доходность выше, чем у индексов
Влияние санкций
Всемирный банк: экономика Украины сократится на 45%, России - на 11%
По данным Всемирного банка, вторжение России в Украину приведет в нынешнем году к сокращению украинской экономики почти наполовину, или на 45,1%, сообщает Reuters.
По данным Всемирного банка, вторжение России в Украину приведет в нынешнем году к сокращению украинской экономики почти наполовину, или на 45,1%, сообщает Reuters.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен ускорился ещё больше
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Все мнения
Эпицентр
Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение