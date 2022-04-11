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11 апреля 2022 в 13:03 Поделиться:









Alexela ждёт гарантий от правительства по СПГ-терминалу

Член правлени Alexela Grupp Марти Хяэль. Фото: Andras Kralla

По словам члена правления Alexela Grupp Марти Хяэля, концерн успеет построить причал для арендуемого Эстонией и Финляндией СПГ-терминала к 1 ноября, однако для составления соответствующего бизнес-плана необходимы гарантии от правительства, пишет ERR.

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«Честный ответ заключается в том, что на сегодняшний день бизнес-плана нет. Его не может быть, потому что нет исходных данных», - сказал Хяэль на открытом заседании специальной комиссии Рийгикогу.

По его словам, самое важное для компании – знать, что произойдет, если в результате политических решений построенный Alexela причал для перетяжки больше не будет использоваться по назначению. Хяэль поясняет – необходимы финансовые гарантии, механизм, компенсирующий разницу цен или другие гарантии: «Окончательной ясности на этот счет сегодня нет, мы пытаемся найти решение с Elering».

Член правления Alexela считает, что задумка с СПГ-терминалом осуществима в том случае, если российский газ будет исключен из регионального газового рынка, соединяющего страны Балтии и Финляндию.

Хяэль подчеркивает - Alexela сможет построить необходимую инфраструктуру к установленному правительством сроку - 1 ноября. Проект, необходимые материалы и оборудование уже заказаны, добавил он.