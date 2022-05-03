Кадри Симсон: ЕС к концу года откажется от двух третей российского газа
Еврокомиссар по энергетической политике Кадри СимсонФото: ARIS OIKONOMOU
Европейская комиссия в течение мая обнародует план, по которому Евросоюз к концу 2022 года найдет замены двум третям ныне импортируемого российского газа.
Об этом во вторник в Европарламенте сказала еврокомиссар по энергетической политике Кадри Симсон, передает
русская служба "Би-би-си".
Как передает агентство Рейтер, Кадри Симсон сказала, что ЕС ведет переговоры о замещении российского газа со всеми основными поставщиками газа, а кроме того, Евросоюз намерен частично сократить потребности в газе за счет экономии энергии и возобновляемых источников.