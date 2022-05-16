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16 мая 2022 в 13:58 Поделиться:









Эстония не планирует досрочно отключаться от российской электросистемы

Глава Elering Таави Вескимяги. Фото: Liis Treimann

Эстония не планирует отключаться от российской электросистемы раньше запланированного срока, то есть до конца 2025 года, но в то же время при возникновении чрезвычайной ситуации страна готова подключиться к сети материковой Европы, сказал глава Elering Таави Вескимяги.

Согласно плану, Эстония вместе с другими странами Балтии отключится от российской электросистемы и подключится к электросети материковой Европы в конце 2025 года, сказал Вескимяги, добавив, что несмотря на сложность и непредсказуемость политической ситуации, в планы пока не входит переход раньше запланированного срока, пишет rus.err.ee.

«Пока мы не видим потребности самим форсировать переход, но если вторая сторона (Россия - прим. ред.) решит иначе, то мы справимся с ситуацией. За последние месяцы нам удалось достичь как технической, так и юридической готовности к тому, чтобы за несколько часов отключиться от синхронной работы с российской электросистемой и подключиться к синхронной работе с электросистемой материковой Европы», – сказал Вескимяги.

«Синхронные компенсаторы у нас еще не готовы, и если нам сегодня пришлось бы перейти на синхронную работу с материковой Европой, то нам пришлось бы использовать экстренные решения, что означает дополнительные расходы, которых нам хотелось бы избежать. Поэтому мы будем работать с Россией настолько долго, насколько это возможно», – пояснил Вескимяги.

Под дополнительными расходами Вескимяги подразумевает использование Нарвских электростанций для поддержания в электросистеме напряжения до тех пор, пока не будут готовы необходимые синхронные компенсаторы.