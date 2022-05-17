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    Как работнику оплачивается время, проведенное на учебных сборах?

    Работник не должен работать во время учебных сборов, а работодатель не обязан платить за это время. Иллюстративное фото.Фото: Raul Mee

    Читатель спрашивает: работник моего предприятия участвует в учебных сборах резервистов. Как работнику оплачивается время, проведенное на учебных сборах?

    Отвечает Аннели Лепик, юрист-консультант Инспекции труда. Призыв на учебные сборы проводят Силы обороны Эстонии. Согласно Закону о трудовом договоре, учебные сборы являются объективной причиной, которая перевешивает обязанность выполнения работы, и, таким образом, работник имеет право отказаться от выполнения работы.
    В трудовых отношениях действует обязательство взаимной лояльности, поэтому работник должен сообщить об учебных сборах не только своей семье и близким, но и работодателю. Нахождение на учебных сборах является временным препятствием для выполнения работы, которое не требует приостановки действия трудового договора.  Работник не должен работать во время учебных сборов, а работодатель не обязан платить за это время.
    Неполученная заработная плата компенсируется работнику государством, размер и порядок выплаты регулируются постановлением Правительства Республики. Участие в учебных сборах компенсируется всем их участникам на общих основаниях в зависимости от звания.
    Тем не менее, работник может поговорить со своим работодателем о компенсации за время, проведенное на учебных сборах. Работодатель может внести свой вклад в государственную оборону и изыскать возможности поддержать работающего на его предприятии защитника страны. Многие работодатели решили покрывать потери в зарплате участников сборов соответствующими выплатами (т. е. сохранять ежемесячный доход работников), продолжать выплачивать во время сборов заработную плату, доплачивать за них или предоставлять на время сборов дополнительный оплачиваемый отпуск.

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