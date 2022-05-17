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    Минэкономики ввело режим усиленного контроля газоснабжения

    У Elering есть резерв газа, который можно будет задействовать, если газовые компании окажутся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами.Фото: Andras Kralla

    Министерство экономики и коммуникаций ввело уровень раннего предупреждения о газоснабжении, который дает дополнительные возможности обеспечивать поставки газа в кризисной ситуации, пишет rus.err.ee.

    Такой режим дает системному оператору Elering дополнительные возможности контролировать газоснабжение и управлять им: так, Elering сможет получать ежемесячные обзоры запасов природного газа и рыночных сделок по его закупке. Кроме того, системный оператор запросил у компаний, которые взяли на себя ответственность по строительству СПГ-терминала, информацию о сроках создания данной инфраструктуры.
    «В ближайшие месяцы у любых потребителей газа нет никаких поводов беспокоиться. При реализации самых черных сценариев в следующий отопительный период можно будет задействовать государственный стратегический резерв и в значительной мере заместить используемый для производства тепловой энергии газ мазутом. Эти меры покроют две трети обычного зимнего потребления газа», – сказал глава Elering Таави Вескимяги.
    Он добавил, что у Elering есть резерв газа, который можно будет задействовать, если газовые компании окажутся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами.
    Уровень раннего предупреждения предусмотрен регулятивным постановлением Европейского союза, в котором описываются три кризисных сценария в газовом секторе: уровень раннего предупреждения является из них самым низким.

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