Минэкономики ввело режим усиленного контроля газоснабжения
У Elering есть резерв газа, который можно будет задействовать, если газовые компании окажутся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами.Фото: Andras Kralla
Министерство экономики и коммуникаций ввело уровень раннего предупреждения о газоснабжении, который дает дополнительные возможности обеспечивать поставки газа в кризисной ситуации, пишет rus.err.ee.
Такой режим дает системному оператору Elering дополнительные возможности контролировать газоснабжение и управлять им: так, Elering сможет получать ежемесячные обзоры запасов природного газа и рыночных сделок по его закупке. Кроме того, системный оператор запросил у компаний, которые взяли на себя ответственность по строительству СПГ-терминала, информацию о сроках создания данной инфраструктуры.
«В ближайшие месяцы у любых потребителей газа нет никаких поводов беспокоиться. При реализации самых черных сценариев в следующий отопительный период можно будет задействовать государственный стратегический резерв и в значительной мере заместить используемый для производства тепловой энергии газ мазутом. Эти меры покроют две трети обычного зимнего потребления газа», – сказал глава Elering Таави Вескимяги.
Он добавил, что у Elering есть резерв газа, который можно будет задействовать, если газовые компании окажутся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами.
Уровень раннего предупреждения предусмотрен регулятивным постановлением Европейского союза, в котором описываются три кризисных сценария в газовом секторе: уровень раннего предупреждения является из них самым низким.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!