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19 мая 2022 в 10:38 Поделиться:









Таллинн ищет решения «умного» города – стартовал конкурс Tallinnovation

В конкурсе могут участвовать зарегистрированные в Таллинне предприятия. Фото: Shutterstock

Сегодня стартовал конкурс Tallinnovation, который проводится Таллинном совместно с городком науки и бизнеса «Технополь». Цель конкурса – найти решения умного города, чтобы сделать городские услуги и среду более удобными для горожан и гостей столицы. В этом году в решения умного города будут инвестированы 100 000 евро, сообщает столичная горуправа.

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, на конкурс ожидаются как новые разработки, так и идеи, являющиеся альтернативой уже имеющимся решениям умного города.

«Основное внимание уделяется решениям, основанным на зеленых технологиях и экономике замкнутого цикла, а также разработке различных образовательных технологий. Конкурс Tallinnovation проводится уже третий год, и в связи с большим количеством компаний, предлагающих интересные идеи, мы решили в этом году удвоить общий объем фонда инноваций. Мы также удвоили максимальную сумму поддержки для каждой компании», - сказал Вимм.

В конкурсе могут участвовать зарегистрированные в Таллинне предприятия. Участники конкурса смогут пилотировать свой проект, использовать поддержку сети менторов «Технополя», получить финансовую субсидию, а также контакты, рекомендации и средства от города Таллинна.

В 2021 году представленных на конкурс интересных идей было настолько много, что в тур презентации вместо запланированных восьми прошли 12 проектов. Из них отобрали четырех победителей, которые получили пособие. Датчики Thinnect дают обзор движения и уровня шума в районе, повышая тем самым безопасность движения. KrattWorks поставляет особый тип дронов для операций по спасению, тушению пожаров и охране порядка. Предприятие Solintel производит гибридные уличные светильники, работающие от солнечной энергии. Mypak Solutions специализируется на многоразовой упаковке Ringo.

В ходе конкурса инноваций Tallinnovation, который проводится уже третий год, оценивание проводится в два этапа. Сначала заявки рассматриваются, запрашивается дополнительная информация и проводятся переговоры с авторами. На втором этапе отобранные решения передаются комиссии, в состав которой входят эксперты конкретной отрасли, представители Таллинна и городка науки и бизнеса «Технололь». Ожидаются как идеи, нуждающиеся в финансировании, так и в нематериальной помощи – к примеру, тестировании цифровых решений или сборе данных. Размер фонда инноваций в 2022 году составляет 100 000 евро.

Период подачи заявок – с 19 мая по 15 сентября 2022 г. Преимуществом ранней подачи заявки является возможность дополнить идею на основании обратной связи и получить дополнительную информацию.

Подробная информация и подача заявок: innovatsioonifond.tehnopol.ee.