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26 мая 2022 в 6:28 Поделиться:









Reuters: ЕС заморозил гораздо меньше денег Банка России, чем ожидалось

В евро были номинированы активы Центробанка РФ эквивалентом 189 млрд долларов. Фото: YURI KOCHETKOV

Евросоюз впервые назвал сумму замороженных активов Банка России — 23 млрд евро (24,5 млрд долларов).

Эта сумма меньше, чем ожидалось, отмечает Reuters. Цифра стала известна впервые, о ней в среду сообщил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он не пояснил, отчитались ли о заморозке активов все страны ЕС.

Как сообщал ранее РБК, по состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент 643 млрд долларов. Из них 132 млрд долларов хранилось в золоте на территории России, порядка 30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). Эта часть резервов практически защищена от блокировки. В евро были номинированы активы эквивалентом 189 млрд долларов (по данным на середину 2021 года).

Сумма также оказалась гораздо меньше, чем активы, замороженные США. Ранее российские власти заявляли, что из-за санкций по всему миру оказались заморожены активы ЦБ на сумму около 300 млрд долларов. Из них около 100 млрд долларов — в США.

В дополнение к этому страны ЕС также заморозили физические активы на сумму около 10 миллиардов евро, такие как яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками, имеющими связи с Кремлем.