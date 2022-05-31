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31 мая 2022 в 7:24 Поделиться:









Приостановка выплат 4% во 2-ю пенсионную ступень будет компенсирована в течение двух лет

Министерство финансов прогнозирует, что сумма выплат составит 276 млн евро. Фото: Shutterstock

Компенсация за приостановку выплат во 2-ю пенсионную ступень будет сделана в течение двух лет: половина суммы будет перечислена в январе 2023 года, а другая половина – в январе 2024 года, сообщила советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Керту Федотов.

«До момента компенсации еще есть немного времени, а процесс обсуждения госбюджета начнется осенью, поэтому только тогда можно будет говорить более конкретно», – добавила Федотов, передает rus.err.ee.

Вместо точных сумм у Министерства финансов в настоящее время есть только прогноз по компенсационным расходам на 2023–2024 годы в размере 276 млн евро.

«Точные суммы зависят от числа людей, которые выйдут из 2-й пенсионной ступени в этом году. Компенсация будет разной: они также получат сумму невыплаченных платежей (4% со стороны государства - ред.) в том же месяце, в котором они выйдут из 2-й ступени. Поэтому тех, кто останется во 2-й ступени в 2023-2024 годах, будет меньше», — пояснила Федотов.

Еще один вопрос, который сейчас остается открытым — это средняя доходность пенсионных фондов с 1 июля 2020 года до конца текущего года: «Было обещано, что если средняя доходность средств по истечении этих двух лет будет положительной, сумма, подлежащая компенсации, будет увеличена на эту доходность».