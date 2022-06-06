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    Сельхозпроизводителям выплатят 11,7 млн евро для компенсации роста цен

    Общий объем субсидии составит 11,7 млн евро, из которых 9,1 млн поступит из госбюджета.Фото: Liis Treimann

    Министерство сельской жизни разработало условия выплаты компенсации производителям сельхозпродукции, столкнувшимся с ростом цен на факторы производства и ограничениями в международной торговле.

    Министр сельской жизни Урмас Круузе пояснил, что необходимость во внеочередной поддержке связана с войной России против Украины, из-за которой резко сократилось предложение зерна, кормов для животных, газа и удобрений с соответствующим ростом цен на эти факторы производства, пишет rus.err.ee.
    Общий объем субсидии составит 11,7 млн евро, из которых 9,1 млн поступит из госбюджета – на субсидии смогут претендовать хозяйства, занимающиеся производством молока, свинины, баранины, говядины и козлятины, картофеля, овощей открытого грунта и выращиваемых в парниках, клубники, бройлеров, куриных яиц и перепелов.
    Заявки можно будет подать через портал Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) с 29 июня по 6 июля.
    В министерстве отметили, что смягчить рост цен на сельхозпродукцию также поможет снижение акциза на используемое в сельском хозяйстве дизельное топливо до минимально допустимого уровня до конца текущего года.

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