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Дмитрий Фефилов

7 июня 2022 в 14:28 Поделиться:









Всемирный банк вновь понизил экономический прогноз

Из-за опасности стагфляции, Всемирный банк в очередной раз понизил прогноз глобального экономического роста. По оценке организации, рост замедлится до 2,9% в 2022 году.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo, Scanpix

Всемирный банк предупредил, что впереди нас ждет несколько лет инфляции, которая будет выше среднего показателя, при этом экономический рост будет ниже среднего.