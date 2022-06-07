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    Всемирный банк вновь понизил экономический прогноз

    Из-за опасности стагфляции, Всемирный банк в очередной раз понизил прогноз глобального экономического роста. По оценке организации, рост замедлится до 2,9% в 2022 году.

    Президент Всемирного банка Дэвид МалпассФото: REUTERS/Yves Herman/File Photo, Scanpix
    Всемирный банк предупредил, что впереди нас ждет несколько лет инфляции, которая будет выше среднего показателя, при этом экономический рост будет ниже среднего.

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