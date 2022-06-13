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    Бывшего судебного пристава приговорили к пяти годам тюрьмы

    Согласно обвинению, работавшая судебным приставом Керсти Вильбо не передала кредиторам почти 58 тысяч евро, взысканные с должников.Фото: Scanpix

    Вируский уездный суд признал бывшего судебного исполнителя и юриста Керсти Вильбо виновной в присвоении и нарушении ограничений на совершение действий, приговорив ее к 5 годам тюрьмы, пишет Äripäev.

    Вильбо не придется отбывать приговор, если в течение пятилетнего испытательного срока она не совершит новых правонарушений и выполнит возложенные на нее требования.
    По словам представителя Вильбо, присяжного адвоката Райко Пааса, они не будут подавать апелляцию: «Нашей целью было достичь соглашения, при котором Керсти Вильбо останется на свободе и в будущем сможет заняться компенсацией ущерба пострадавшим, для чего на свободе однозначно лучшие возможности, чем в тюрьме».
    Согласно обвинению, работавшая судебным приставом Керсти Вильбо незаконно использовала в свою пользу вверенное ей, как должностному лицу, имущество в крупном размере, т.е. незаконно присвоила данное имуществе себе. Кроме того, она не передала кредиторам почти 58 тысяч евро, взысканные с должников. Она также не вернула одному должнику почти 1000 евро, которые остались после удовлетворения требований к должнику.
    Из обвинения следует, что Вильбо в качестве представителя волости Винни также была ликвидатором паевого товарищества Perearst Sirje Puhasmägi. Она получила доступ к расчетному счету компании, и с осени 2019 года по весну 2021 года перевела связанным с собой компаниями более 95 000 евро.
    Вильбо обязана возместить причиненный пострадавшим ущерб не позднее мая 2027 года.

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