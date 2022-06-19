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19 июня 2022 в 10:36 Поделиться:









Бывший руководитель Nordica Эрки Урва заработал за прошлый год 120 000 евро

Совет Nordica высоко оценил работу правления в прошлом году, отметив, что компании удалось завершить его с прибылью в 1,2 млн евро. Фото: Andras Kralla

В 2021 году бывший председатель правления эстонской национальной авиакомпании Nordica Эрки Урва, в январе этого года подавший в отставку, заработал в общей сложности 120 010 евро, следует из хозяйственного отчета компании за прошлый год.

Финансовый директор Nordica Этери Харринг, приступившая к работе 1 августа, заработала 40 000 евро, а на выплаты вознаграждений членам совета компании было потрачено еще 56 309 евро, пишет rus.err.ee.

Совет высоко оценил работу правления в прошлом году, отметив, что компании удалось завершить его с прибылью в 1,2 млн евро.

Годом ранее оборот Nordic Aviation Group, использующей торговую марку Nordica, составил почти 61 млн евро, а убыток за финансовый год достиг 10,5 млн евро.

На этой неделе стало известно, что новым главой Nordica вместо Эрки Урва, подавшего в отставку в начале года, назначен Ян Палмер – в последние годы он руководил дочерней фирмой Nordica Regional Jet.