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    Бывший руководитель Nordica Эрки Урва заработал за прошлый год 120 000 евро

    Совет Nordica высоко оценил работу правления в прошлом году, отметив, что компании удалось завершить его с прибылью в 1,2 млн евро.Фото: Andras Kralla

    В 2021 году бывший председатель правления эстонской национальной авиакомпании Nordica Эрки Урва, в январе этого года подавший в отставку, заработал в общей сложности 120 010 евро, следует из хозяйственного отчета компании за прошлый год.

    Финансовый директор Nordica Этери Харринг, приступившая к работе 1 августа, заработала 40 000 евро, а на выплаты вознаграждений членам совета компании было потрачено еще 56 309 евро, пишет rus.err.ee.
    Совет высоко оценил работу правления в прошлом году, отметив, что компании удалось завершить его с прибылью в 1,2 млн евро.
    Годом ранее оборот Nordic Aviation Group, использующей торговую марку Nordica, составил почти 61 млн евро, а убыток за финансовый год достиг 10,5 млн евро.
    На этой неделе стало известно, что новым главой Nordica вместо Эрки Урва, подавшего в отставку в начале года, назначен Ян Палмер – в последние годы он руководил дочерней фирмой Nordica Regional Jet.

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