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    122-й день войны в Украине: «Россия не сможет захватить Таллинн», Bloomberg объявил о дефолте России

    Северодонецк захвачен, и теперь главная цель России в Луганской области - Лисичанск, который постоянно обстреливается из артиллерии.Фото: Scanpix

    Идет 122-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 27 июня.

    Россия де-факто захватила Северодонецк, т.к. украинские войска получили приказ отступить из города. Украинские войска по-прежнему не окружены, а, по утверждению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в Северодонецке даже работают украинские диверсанты.
    Следующие цели России - Лисичанск и Славянск. Россияне, не переставая, обстреливают Лисичанск из артиллерии и пытаются заблокировать город с юга. Идут бои в Волчеяровке, была попытка наступления на Верхнекаменку (неудачная - россияне отступили). Что касается Славянска, то каждый день приходят сообщения о том, что Россия укрепляет позиции для наступления на этот город. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия сконцентрировала свои силы в направлении села Долина и одновременно продвигается в направлении села Мазановка.
    Украинская авиация в свою очередь нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники РФ в Херсонской области.
    150 российских солдат погибли за прошедшие сутки, передает Генштаб ВСУ.
    Четыре человека погибли, 23 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Одесской, Харьковской и Черкасской областей, сообщает «Украинская правда».
    379 жителей Луганской области погибли за все время войны, пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    «Ситуация в Лисичанске сверхтрудная, - пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. - Нет такого часа, когда вражеская артиллерия бы стихала».
    «Россия не сможет захватить Таллинн», - пообещал глава НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита стран НАТО в Мадриде. На саммите (29.06-30-06) страны НАТО планируют значительно укрепить оборону восточных рубежей альянса, в которые входят в первую очередь страны Балтии и Польша. Столтенберг пообещал Каллас «большего присутствия НАТО» в Эстонии.
    Слова Столтенберга прозвучали вскоре после того, как премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала в интервью Financial Times, что при нынешней стратегии НАТО Россия в случае агрессии захватит Эстонию, и НАТО лишь через полгода (за которые можно успеть стереть страну с лица земли) ее отвоюет обратно.
    Начался саммит «Большой семерки» в Германии, на котором в числе многочисленных вопросов на повестке дня - запрет на импорт российского золота и верхний потолок цены российской нефти.
    Япония расширила санкции против России, запретив импорт золота и предоставление России бухгалтерских, трастовых и некоторых других услуг.
    Bloomberg объявил о дефолте России по внешнему долгу. Сегодня истек 30-дневный срок по двум российским евробондам, купонные платежи по которым инвесторы не получили вовремя. Россия не успела решить эту проблему за 30 дней, и поэтому агентство Bloomberg объявило о дефолте. В России с такой трактовкой не согласны, т.к. минфин предложил схему, при которой инвесторы могут забрать деньги по этим купонным платежам через рублевый счет в российском банке.
    «Дефолт Российской Федерации, объявляемый отдельно взятым информационным агентством Запада — явление беспрецедентное в истории не только мировых финансов, а и человечества в целом. Когда финансовые операции блокируются не в силу неплатежеспособности несущей соответствующие обязательства стороны, а в силу чисто политических соображений иных сторон, контролирующих финансовые потоки Запада, речь не о дефолте нашей страны, а о рукотворном, искусственном коллапсе системы международных финансовых взаиморасчетов», — сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
    CNN: США закупят для Украины ПВО высокой и средней дальности.
    Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ. Он требует компенсации ущерба, вызванного войной.
    Россияне заманивают уехавших жителей Мариуполя обратно в город, чтобы задержать их там как можно дольше, утверждает Городской совет Мариуполя. Они это делают, размещая фейковые объявления о том, что тот или иной дом отправляется под снос (или наоборот подлежит ремонту), и люди едут в город, чтобы сберечь хоть какое-то имущество.

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