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30 июня 2022 в 6:40 Поделиться:









Каллас: мы приняли исторические решения по обороне Эстонии

«Я довольна тем, что только что утвержденная новая стратегия НАТО впервые после окончания холодной войны рассматривает Россию как главную угрозу для НАТО», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: JAVIER SORIANO

Премьер-министр Кая Каллас заверила, что на вчерашнем саммите в Мадриде среди союзников царило полное единодушие и в образе мышления НАТО произошла принципиальная перемена: Россия cтала главной угрозой для НАТО и его членов, следует из пресс-релиза правительства.

«Я довольна тем, что только что утвержденная новая стратегия НАТО впервые после окончания холодной войны рассматривает Россию именно так, — сказала Каллас. — Для Эстонии жизненно важно, что коллективная оборона НАТО станет намного сильнее. Мы договорились, что в ответ на российскую агрессию НАТО перейдет к новой сильной оборонительной позиции, которая позволит с первой минуты нападения защитить каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Для этого сегодня были приняты конкретные решения также по усилению восточного фланга альянса».

По словам Каллас, важно начать реализацию этих перемен сразу после решения глав государств и правительств стран НАТО. «Для Эстонии это означает развитие в сотрудничестве с союзниками соединения размером с дивизию, которое было бы готово защищать Эстонию в случае конфликта, и его командной структуры», — подчеркнула премьер-министр.

Каллас отметила, что также очень важно, что союзники решили пригласить Финляндию и Швецию вступить в НАТО. «Мы надеемся, что протоколы о присоединении будут подписаны в ближайшие дни. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность всех нас. Мы поддерживали Финляндию и Швецию на пути к их вступлению с первого дня и будем продолжать поддерживать их на протяжении всего процесса вступления в НАТО», — заверила она.

По словам министра обороны Калле Лаанета, в рамках НАТО для обороны Эстонии будет создана структура дивизии, подразделения и штаб которой будут состоять из Ресурсов как Эстонии, так и других союзников: «Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия станет частью командной цепочки НАТО».

Кроме того, говорит Лаанет, союзники решили укрепить восточный фланг подразделением размером до бригады в тех странах, где угроза и потребность в укреплении военной структуры наиболее велики. «Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной элемент и некоторые подразделения которой будут находиться в Эстонии», - сказал он.

Важно, что компоненты бригады Соединенного Королевства вместе с дополнительными военными мощностями начнут ротацию в Эстонии в мирное время и будут отрабатывать оборону Эстонии в реальных условиях. Это обеспечит высокую готовность британских подразделений и их всестороннее взаимодействие с эстонскими подразделениями как в кризисных, так и при необходимости в военных условиях, говорится в пресс-релизе.

В обозримом будущем в Эстонии останутся два британских батальона, а также французская и датская роты. В Эстонии также будет продолжена миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, которую союзники способны быстро усилить. Также, по словам министра обороны, США значительно увеличат свое военное присутствие в Восточной Европе. «Помимо прочего США усилят свое ротационное военное присутствие в странах Балтии. Вероятно, это решение будет касаться как сухопутных, так и воздушных войск, в том числе обороны воздушного пространства. Детали этого процесса союзники разработают совместными усилиями», – подчеркнул Лаанет.

Министр предпринимательства и информационных технологий, исполняющий обязанности министра иностранных дел, Андрес Сутть отметил, что на встрече на высшем уровне, где с обращением выступил также президент Украины Владимир Зеленский, подтвердили неизменную поддержку Украины со стороны НАТО и утвердили дополнительный пакет помощи НАТО Украине. «В рамках нового пакета помощи в Украину направят необходимое снаряжение, которое очень нужно сегодня на поле боя, и поддержат переход армии Украины на стандарты НАТО и современные западные системы вооружения. Для Украины и Грузии по-прежнему сохраняется перспектива членства в НАТО, как это было сформулировано на саммите НАТО в 2008 году», — сказал он.