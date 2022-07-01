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dv.ee

1 июля 2022 в 6:47 Поделиться:









Выплаты по жилищному кредиту войдут в перечень расходов при назначении прожиточного пособия

В 2021 году местные самоуправления выплачивали прожиточное пособие 9 806 домохозяйствам. В общей сложности его получали 16 508 человек, что составляет 1,2% населения Эстонии. Фото: Shutterstock

Начиная с 1 июля 2022 года люди, попавшие в сложную экономическую ситуацию, смогут вместе с заявлением о прожиточном пособии ходатайствовать и о компенсации платежей, направленных на погашение жилищного кредита. В этом случае будет действовать тот же принцип, что и при компенсации расходов на аренду жилья, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это изменение вводится с целью улучшения условий жизни малообеспеченных семей, если из-за финансовых трудностей они рискуют потерять жилье. «В изменившейся экономической ситуации мы должны всячески помогать своему народу и поддерживать возможность людей справляться с повседневными трудностями».