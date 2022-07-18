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Алексей Шишкин

18 июля 2022 в 9:14 Поделиться:









Эстония попала в криминальную хронику ЕС из-за растрат сельскохозсубсидий

Фото: IMAGO/Steve Bauerschmidt

В начале лета стало известно, что Эстония угодила в криминальные сводки OLAF – Европейского агентства по борьбе с мошенничествами. Одной из причин стала субсидия на покупку сельскохозяйственной техники, выделенная бенефициару, не имевшему на нее права. Размер незаслуженной субсидии – 70 000 евро.

В начале лета агентство ЕС по борьбе с мошенничествами OLAF опубликовало отчет, согласно которому в 2021 году не по назначению были потрачены более 527 миллионов евро средств европейских налогоплательщиков — почти в два раза больше, чем годом ранее. В отчете OLAF Эстония упоминается в основном в контексте борьбы с международной контрабандой.

Что касается нарушений внутри страны, то данным агентства, в 2021 году на территории Эстонии было начато четыре расследования по делам, связанным с неправильным расходованием европейских средств. Одно из них находится в компетенции OLAF, еще три переданы в ведение Европейской прокуратуры.

Как пояснили «Деловым Ведомостям» в пресс-службе OLAF, курируемое агентством дело на территории Эстонии касается субсидий Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (EAFRD) на покупку сельскохозяйственной техники.

Расследование OLAF показало, что компания, получившая субсицию, не соответствовала критериям приемлемости и не собиралась использовать средства для развития своего фермерского бизнеса. OLAF рекомендовал Генеральному директорату Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов добится возмещения всей суммы , выделенной из финансирования ЕС – примерно 70 000 евро. Пресс-служба OLAF

От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались, сославшись на тайну следствия. Аналогично поступили и в Европейской прокуратуре, отказавшись поделиться деталями остальных трех расследований до их завершения.

В Министерстве сельской жизни ДВ пояснили, что пока не могут прокомментировать конкретный случай растраты субсидий – предоставленной OLAF информации на данном этапе не достаточно. Всего по этой программе министерство успело распределить 144 млн евро, так что 70 000 евро – лишь небольшая часть мер поддержки, за которые несет ответсвенность ведомство.

Сельскохозяйственные предприятия получают европейскую поддержку по 13 различным программам или их подпрограммам плана развития сельских районов. На них на 2021-2022 годы выделено 212 миллионов евро. В период с 1 января 2021 по 31 мая 2022 из фондов плана развития села, предназначенных для сельскохозяйственных предприятий, было выделено 153 млн евро, выплачено получателям субсидий 144 млн евро. Паула Талиярв советник отдела сельской политики и анализа Министерства сельской жизни.

Из них по подпрограммам, в рамках которых может производиться закупка сельхозтехники, было выделено 74 млн евро, уточнила Талиярв.

Фото: Raul Mee, Andres Haabu

В аппарате Еврокомиссии ДВ рассказали, как обычно происходит возврат денег, которые компании получили не по праву.

Если расследование OLAF пришло к выводу, что компания получила средства несоответствующим образом, то об этом (в случае с сельхозсубсидиями) оповещают Генеральное управление сельского хозяйства и развития сельских районов (DG AGRI). DG AGRI просит местный ответственный орган начать процесс возврата субсидии.

В настоящий момент процедура по замеченному OLAF случаю уже запущена, сейчас возврат субсидии находится в компетенции эстонского департамента сельскохозяйственных регистров и информации.

Эстония периодически "попадается" на нецелевом использовании субсидий

Отметим, что вопрос целевого расходования сельскохозяйственных субсидий в Эстонии поднимается уже больше десятилетия. Еще в 2011 году в отчетах OLAF говорилось, что республика на первом месте в ЕС по подозрениям в мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями. Впрочем, эксперты объясняли этот показатель не особенной коррумпированностью эстонских фермеров или чиновников, а эффективностью механизмов контроля. В отличие от других стран ЕС в Эстонии большинство нарушений фиксировались на ранних стадиях и нецелевого расходования средств фактически не происходило.

Тем не менее, периодически сельскохозяйственная отрасль попадала в поле зрения СМИ именно в связи с подозрениями в неэффективном использовании субсидий, коррупции и превышении полномочий чиновников.

Громким примером такого рода стал так называемый скандал PRIA, разразившийся в 2019 году. Тогдашний министр сельской жизни Март Ярвик (партия EKRE) не подписал бумагу, с которой департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) мог бы через суд потребовать вернуть крупную дотацию, выданную с нарушением предприятию фермера фермер Рейна Соосаара. Одновременно министр начал проверку деятельности PRIA.

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Вскоре выяснилось, что советник министра Урмас Арумяэ, предложивший Ярвику проверить PRIA, в то же время выступал против департамента в суде в качестве адвоката. Он же предложил министру не ставить подпись на требующемся PRIA документе. А фермер Рейн Соосаар, по данным СМИ, оказался давним знакомым и свойственником министра.

В результате и Ярвик, и его советник стали фигурантами расследования о конфликте интересов, а Арумяэ еще и уголовного дела о превышении полномочий. Многие обстоятельства той коллизии так и не стали публичными, но закончилась она сменой главы министерства сельской жизни. Одновременно стало известно, о нескольких десятках уголовных дел, связанных с деятельностью PRIA.