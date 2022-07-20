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20 июля 2022 в 9:28 Поделиться:









Катре Кываск покидает Tallink

Катре Кываск устроилась на работу в Tallink в 2019 году. Фото: Liis Treimann

Катре Кываск, которая отвечала за франчайзинговый ресторан на судах Tallink Burger King, а также за питание на судах компании в целом, покидает Tallink.

В конце лета Кываск заступит на новую должность. Она не стала уточнять, о какой компании идет речь, однако отметила, что ее новая работа также будет связана со сферой питания, пишет Äripäev

«Пришло три года с тех пор, как я присоединилась к Tallink. Это было чрезвычайно интересное, сложное, полное вызовов и захватывающее время», – сказала Кываск.

Она добавила, что пандемия доставила компании немало сложностей: «Опыт Tallink показал, что первоначальные планы того, как именно компания начнет действовать, просто не совпадали с тем, что ждало нас впереди. Однако это был невероятно обогащающий опыт, выводящий из зоны комфорта».

Катре Кываск устроилась на работу в Tallink в 2019 году. За это время количество сотрудников компании снизилось с 8000 до 4000 человек.