  • Поделиться:

    Правозащитники обеспокоены планами Шотландии поселить украинских беженцев на эстонском пароме

    Шотландия арендовала у эстонской компании большой морской паром Victoria, чтобы пришвартовать его в одном из своих портов и поселить на нем десятую часть из примерно семи тысяч добравшихся до Шотландии украинских беженцев. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

    Британская газета Times пишет, что правозащитники обеспокоены планами шотландских властей поселить украинских беженцев на специально арендованном для этого пароме: людям там может быть тесно и некомфортно.

    Шотландия арендовала у эстонской компании большой морской паром Victoria, чтобы пришвартовать его в одном из своих портов и поселить на нем десятую часть из примерно семи тысяч добравшихся до Шотландии украинских беженцев, передает Русская служба Би-би-си.
    Однако шотландские и эстонские правозащитники, которых цитирует Times, говорят, что каюты на Victoria достаточно хороши для того, чтобы переночевать один раз (во время перехода через Балтийское море, где обычно курсирует Victoria), но не очень пригодны для того, чтобы жить в них постоянно. Там тесно, и во многих каютах нет иллюминаторов. Особенно тяжело там может быть семьям с детьми.
    Шотландские власти взяли пример с Эстонии: там правительство арендовало у той же компании почти точно такой же паром, Isabelle, и временно поселило на нем 1,9 тыс беженцев. Это несколько процентов от общего числа украинских беженцев в Эстонии. На прошлой неделе аренду продлили до октября: поиски постоянного жилья для беженцев затягиваются.
    В Шотландию украинцы ехали, рассчитывая на введенный властями механизм приема, по которому жилье им предоставили бы частные владельцы в обмен на деньги от правительства. Но в Шотландии, как пишет Times, властям пришлось остановить действие этого механизма по причине нехватки пригодного свободного жилья.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Трейдеры: энергетический кризис в Европе продлится долгие годы
LTH-Baas ушла в убыток
Эксперт о подорожании квартир: это сумасшествие, но спад все же возможен
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Московская биржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций
Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной, сообщает
Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной, сообщает
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
Что жители Эстонии думают о феминизме?
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Аналитик: придется учиться жить с «медведями»
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
Все мнения
Эпицентр
Медсестра из Эстонии вывозила украинцев из прифронтовых регионов
Медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Дина Пильдер свой летний отпуск провела, работая в Украине на «скорой помощи». Она помогала вывозить на Запад беженцев, для которых самостоятельная эвакуация была проблематичной.
Медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Дина Пильдер свой летний отпуск провела, работая в Украине на «скорой помощи». Она помогала вывозить на Запад беженцев, для которых самостоятельная эвакуация была проблематичной.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение