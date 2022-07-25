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25 июля 2022 в 13:35 Поделиться:









Правозащитники обеспокоены планами Шотландии поселить украинских беженцев на эстонском пароме

Шотландия арендовала у эстонской компании большой морской паром Victoria, чтобы пришвартовать его в одном из своих портов и поселить на нем десятую часть из примерно семи тысяч добравшихся до Шотландии украинских беженцев. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

Британская газета Times пишет, что правозащитники обеспокоены планами шотландских властей поселить украинских беженцев на специально арендованном для этого пароме: людям там может быть тесно и некомфортно.

Шотландия арендовала у эстонской компании большой морской паром Victoria, чтобы пришвартовать его в одном из своих портов и поселить на нем десятую часть из примерно семи тысяч добравшихся до Шотландии украинских беженцев, передает Русская служба Би-би-си.

Однако шотландские и эстонские правозащитники, которых цитирует Times, говорят, что каюты на Victoria достаточно хороши для того, чтобы переночевать один раз (во время перехода через Балтийское море, где обычно курсирует Victoria), но не очень пригодны для того, чтобы жить в них постоянно. Там тесно, и во многих каютах нет иллюминаторов. Особенно тяжело там может быть семьям с детьми.

Шотландские власти взяли пример с Эстонии: там правительство арендовало у той же компании почти точно такой же паром, Isabelle, и временно поселило на нем 1,9 тыс беженцев. Это несколько процентов от общего числа украинских беженцев в Эстонии. На прошлой неделе аренду продлили до октября: поиски постоянного жилья для беженцев затягиваются.

В Шотландию украинцы ехали, рассчитывая на введенный властями механизм приема, по которому жилье им предоставили бы частные владельцы в обмен на деньги от правительства. Но в Шотландии, как пишет Times, властям пришлось остановить действие этого механизма по причине нехватки пригодного свободного жилья.