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25 июля 2022 в 9:22 Поделиться:









Во Франции магазины обяжут закрывать двери при включенном кондиционере

Жара во Франции вынуждает людей включать кондиционеры, что увеличивает потребление электроэнергии. Фото: Arnaud Andrieu

Правительство Франции в качестве одной из мер экономии резко подорожавшей энергии собирается ограничить время работы неоновой рекламы, а также обязать магазины держать двери закрытыми при включенном кондиционере, передает Русская служба Би-би-си.

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сказала газете Journal du Dimanche, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время будут сделаны обязательными по всей стране.

По словам Панье-Рюнаше, в ближайшие дни она издаст два декрета: «Первый расширит запрет на световую рекламу с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. Второй запретит магазинам держать двери открытыми, когда внутри работает кондиционер или отопление».

Панье-Рюнаше назвала абсурдом манеру держать открытыми двери при работающем кондиционере.

За попытку и дальше следовать этой привычке магазин будет оштрафован на сумму до 750 евро.

Предписание выключать ночью светящиеся вывески уже действует во Франции в городах с населением меньше 800 тысяч человек. Для аэропортов и станций сделано исключение.