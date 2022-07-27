Эстонский производитель рыбы объявил о банкротстве
В конце 2018 года предприятие сократило сотрудников рыбного цеха в Лемметса, остановило производство и закрыло рыбный прилавок на рынке Балтийского вокзала в Таллинне. Продукция компании продавалась под брендом Farmare.Фото: Shutterstock
Суд признал компанию по производству рыбы Ecofarm банкротом – у кооператива нет денег ни для выполнения своих обязательств, ни для возобновления хозяйственной деятельности, пишет Postimees.
В конце 2018 года предприятие сократило сотрудников рыбного цеха в Лемметса, остановило производство и закрыло рыбный прилавок на рынке Балтийского вокзала в Таллинне.
В последний раз компания представляла свой годовой отчет за 2019 год, и в нем говорится, что год выдался для Ecofarm непростым: ревизия установила, что хозяйственная деятельность объединения практически прекратилась, кооператив продолжает быть убыточным, а его финансовое состояние – очень плохое.
Банкротства требовал фонд развития сельских районов, которому Ecofarm задолжал почти 670 000 евро на конец прошлого года, включая основной кредит, проценты и задолженность.
Компания также должна более 53 000 евро Налогово-таможенному департаменту, 135 000 евро банкам, 13 000 рынку Балтийского вокзала и так далее – всего на конец мая известная задолженность составляла около 977 000 евро.
Недвижимости для погашения долгов у Ecofarm нет – сейчас на продажу выставлены бренд Ecofarm, а также движимое имущество, такое как рыболовное снаряжение и прицеп специального назначения.
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