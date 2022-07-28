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28 июля 2022 в 10:24 Поделиться:









В одном из районов Уханя объявили локдаун

Ухань стал известен всему миру в январе 2020 года, когда там сообщили о распространении неизвестной пневмонии, которая позже получила название COVID-19 и разрослась до масштабов пандемии. Фото: Aly Song

В районе Цзянся города Ухань введен трехдневный карантин из-за выявления четырех бессимптомных случаев коронавирусной инфекции. Жителям района с населением более 1,3 миллиона человек рекомендовали временно не покидать его, говорится в заявлении районного штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.

Местные власти сообщили, что во вторник в районе Цзянся было выявлено четыре бессимптомных случая заражения коронавирусом, в связи с чем с 4.00 среды по местному времени на три дня были введены специальные меры профилактики и контроля за распространением заболевания, пишут РИА.Новости.

В течение указанного периода времени жителям района не разрешается покидать его без крайней необходимости, жителям других районов не рекомендуется пока туда приезжать. Власти призывают местных жителей чаще мыть руки, проветривать помещения, носить маски и не собираться большими группами.

В районе закрыты религиозные и туристические объекты, караоке, бары, кинотеатры, театры, шахматные и карточные залы, интернет-кафе, небольшие поликлиники и рынки. Все предприятия общепита работают только на доставку, при этом она должна быть бесконтактной. Приостановлено движение автобусов.

В университеты, тюрьмы, дома престарелых, детские учреждения и психиатрические учреждения временно не будут пускать посетителей.

Ухань стал известен всему миру в январе 2020 года, когда там сообщили о распространении неизвестной пневмонии, которая позже получила название COVID-19 и разрослась до масштабов пандемии.