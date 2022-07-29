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Кристьян Пруул

29 июля 2022 в 13:25 Поделиться:









Экономика Европы растет несмотря на кризис

По сравнению с прошлым годом выросла экономика всех стран ЕС, однако если сравнивать с первым кварталом, то ситуация несколько пессимистичнее. Фото: Scanpix

Во втором квартале экономика стран Евросоюза показала лучшие результаты, чем ожидали аналитики.

По данным Евростата, во втором квартале рост ВВП составил 4% в годовом сравнении и 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики Reuters прогнозировали замедление квартального роста экономики на 0,1%.

Речь идет о быстрой оценке ВВП, которая учитывает данные 11 стран-членов ЕС. По мере дополнения информации результаты могут измениться.

Португалия и Испания продемонстрировали самый быстрый рост с 6,9 и 6,3 процента соответственно. Франция, Италия, Австрия и Швеция превысили средний показатель, т.е. 4 процента.

По сравнению с прошлым годом выросла экономика всех стран ЕС, однако если сравнивать с первым кварталом, то ситуация несколько пессимистичнее. Так, экономический рост Германии остановился, а Латвия, Литва и Португалия оказались в минусе. Данных по Эстонии пока нет.

По данным немецкого статистического управления Destatis, экономика Германии не выросла из-за высоких цен на энергоносители.

Ожидания аналитиков превысила Италия, в которой ВВП вырос на 1% за квартал и на 4,6% в годовом сравнении. Предполагалось, что газовый кризис повлияет на страну в большей степени.

Марина Лалли, глава Ассоциации итальянских туристических компаний пояснила, что на экономику повлияло возвращение туристов, количество которых достигло допандемийного уровня.

В Испании экономика также оказалась в лучшем состоянии, чем предсказывали экономисты. Статистическое управление сообщило о квартальном росте на 1,1 процента вместо ожидаемых 0,4%.