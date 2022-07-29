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    Министр предпринимательства раскритиковал Банк Эстонии

    Министр считает, что проводимые Банком Эстонии анализы крайне односторонние и игнорируют важные факты, такие как, например, санкции против России и изменения в транзитной политике.Фото: Pressifoto

    Новый министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван (Isamaa) раскритиковал анализ Банка Эстонии, назвав его самым некомпетентным за последние несколько лет. В банке утверждают, что высокая инфляция в стране напрямую связана с реформой второй пенсионной ступени, однако Ярван так не считает, пишет Postimees.

    Министр предпринимательства, который в свое время активно поддерживал пенсионную реформу, не согласен с позицией Каспара Оя, который на полставки работает советником по экономическим вопросам президента и на полставки – экономистом Банка Эстонии.
    Оя писал, что пенсионные деньги внесли значительный вклад в рост цен. В Банке Эстонии придерживаются той же позиции: «Более чем двукратная разница в росте цен по сравнению со средними показателями по еврозоне объясняется более масштабным ростом цен на электроэнергию, а также увеличением доходов и спроса, чему способствовали изъятые из II пенсионной ступени деньги и увеличение государственных расходов».
    По оценке Кристьяна Ярвана, нет практически никаких аргументов, подтверждающих эти утверждения: «Действует очень простой принцип – если вы считаете, что причина инфляции в дефиците бюджета, то он должен вызывать инфляцию и в других странах. Если рассматривать выплаты II ступени как причину инфляции, то отсутствие выплат должно значительно снизить инфляцию в других странах. Если посмотреть на инфляцию в Латвии, Литве и Эстонии, то можно прийти к выводу, что с начала 2021 года инфляция неуклонно росла в каждой стране».
    Министр считает, что проводимые Банком Эстонии анализы крайне односторонние и игнорируют важные факты, такие как, например, санкции против России и изменения в транзитной политике: «Если аналитик Банка Эстонии публикует на своей личной странице в Facebook мнение о том, что основными причинами инфляциями являются дефицит бюджета и пенсионная реформа, то это приемлемо – даже если эти позиции совершенно неверны. Что неприемлемо, так это когда само учреждение публикует официальные аналитические материалы, оставляя в них политическую повестку».
    Кристьян Ярван подчеркивает, что аналитики Банка Эстонии изначально выступали против реформы второй пенсионной ступени: «В 2019 году Банк Эстонии организовал конференцию по пенсионной реформе и пригласил множество докладчиков, но лишь одного эксперта, поддерживающего реформу II ступени. Если анализ желаемой народом реформы отражает только опасности и ни одного позитивного момента, то возникает много вопросов о том, можно ли доверять такому анализу. Хотя это уже не первый раз, когда я вынужден критиковать Банк Эстонии за предвзятость, я по-прежнему искренне верю, что он сможет взять на себя ответственность за допущенные ошибки и восстановить свою репутацию».

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