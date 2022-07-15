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    Компания нового министра предпринимательства терпит убытки

    Isamaa подтвердила своих кандидатов в министры. Кристьян Ярван (третий слева) станет министром предпринимательства и информационных технологий, Леа Данилсон-Ярг (пятая слева) станет министром юстиции, Рийна Солман (в центре, в синем) станет министром государственного управления. Стоящий рядом с ней Тынис Лукас станет министром образования и науки. Урмас Рейнсалу получит портфель министра иностранных дел.Фото: Erakogu

    Вчера стало известно, что кандидатом в министры инфотехнологий и предпринимательства Эстонии стал Кристьян Ярван, который является владельцем двух фирм, пишет Rus.Delfi.

    Первая из них – Subdominant OÜ – сводит женщин, желающих иметь детей, с состоятельными мужчинами.
    В прошлом году компания получила прибыль в размере 1059 евро, и ее оборот составил 1197 евро: для женщин портал является бесплатным, а мужчины могут выбирать между двумя годовыми пакетами: Standard 999 евро и Premium 9999 евро.
    Вторая фирма Ярвана, 3D Creationist OÜ, занимается разработкой платформы 3D-дизайна «3DC.io», целью которой является максимальное упрощение 3D-моделирования на мобильных платформах.
    Убыток компании в 2021 году достиг 17 777 евро, а оборот составил 3131 евро.

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