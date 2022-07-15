Компания нового министра предпринимательства терпит убытки
Isamaa подтвердила своих кандидатов в министры. Кристьян Ярван (третий слева) станет министром предпринимательства и информационных технологий, Леа Данилсон-Ярг (пятая слева) станет министром юстиции, Рийна Солман (в центре, в синем) станет министром государственного управления. Стоящий рядом с ней Тынис Лукас станет министром образования и науки. Урмас Рейнсалу получит портфель министра иностранных дел.Фото: Erakogu
Вчера стало известно, что кандидатом в министры инфотехнологий и предпринимательства Эстонии стал Кристьян Ярван, который является владельцем двух фирм, пишет Rus.Delfi.
Первая из них – Subdominant OÜ – сводит женщин, желающих иметь детей, с состоятельными мужчинами.
В прошлом году компания получила прибыль в размере 1059 евро, и ее оборот составил 1197 евро: для женщин портал является бесплатным, а мужчины могут выбирать между двумя годовыми пакетами: Standard 999 евро и Premium 9999 евро.
Вторая фирма Ярвана, 3D Creationist OÜ, занимается разработкой платформы 3D-дизайна «3DC.io», целью которой является максимальное упрощение 3D-моделирования на мобильных платформах.
Убыток компании в 2021 году достиг 17 777 евро, а оборот составил 3131 евро.
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