  • Поделиться:

    Принадлежащая Noorus SPA гостиница Liivarand SPA Hotel закрывается

    Решение о закрытии с сентября эконом-гостиницы Liivarand SPA Hotel уже принято, осенние бронировки не оформляются. Фото иллюстративное. Фото: Eiko Kink, Andres Haabu

    В июле спа-отель Noorus сообщил о возможном сокращении практически всего штата и закрытии гостиницы на зиму. И если судьба Noorus SPA Hotel станет известна осенью, то решение о закрытии принадлежащей той же компании Liivarand SPA Hotel уже принято. Об этом пишет «Северное побережье».

    Одна из основных проблем гостиничного бизнеса заключается в росте цен на электроэнергию. По словам члена правления OÜ Noorus Дмитрия Антонова, компания с большой надеждой ждет известий от эстонского правительства, которое намеревается каким-то образом компенсировать бизнесу и населению рост цен на энергоносители: «Если они это запустят за самое ближайшее время – и это будет видно, тогда мы (Noorus SPA Hotel – ред.) останемся работать, если же нет – то не останется смысла вести бизнес ради причинения убытков фирме и загонять ее в банкротство».
    Если еще нет окончательного решения насчет большой гостиницы Noorus SPA Hotel и аквапарка, то решение о закрытии с сентября эконом-гостиницы Liivarand SPA Hotel уже принято, осенние бронировки не оформляются.
    Как пояснил Антонов, спрос на гостиницы всегда был очень эластичным, зависящим от благосостояния и платежеспособности людей, и в условиях роста цен первой потеряла клиентов эконом-гостиница, так как малосостоятельные люди обеднели быстрее и сильнее, нежели средний класс. Наполняемость Liivarand в сентябре предвидится всего на два процента, поэтому гостиницу решено закрыть до лучших времен.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Ларченко: перенос танка, вероятно, будет оплачен из бюджета Нарвы
«300 водителей и ни одного грузовика»: полочные компании препятствуют бизнесу литовских автоперевозчиков
Принадлежащая Noorus SPA гостиница Liivarand SPA Hotel закрывается
Влияние санкций
Уход с российского рынка обошелся Maersk в 624 млн долларов
Датская судоходная компания Maersk оценила потери от ухода с российского рынка в 624 млн долларов, сообщают «Ведомости».
Датская судоходная компания Maersk оценила потери от ухода с российского рынка в 624 млн долларов, сообщают «Ведомости».
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Ferrari отзывает для ремонта более 23 000 автомобилей
Итальянский автопроизводитель Ferrari отзывает для ремонта свыше 23 000 автомобилей из-за проблем с тормозами, сообщает портал CNET.
Итальянский автопроизводитель Ferrari отзывает для ремонта свыше 23 000 автомобилей из-за проблем с тормозами, сообщает портал CNET.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Военно-экономический блог Райво Варе: Россия сама удаляется от Запада
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Все мнения
Эпицентр
Экономика России сильно страдает от санкций?
Российские власти утверждают, что санкции ЕС и США укрепляют экономику государства. Это правда?
Российские власти утверждают, что санкции ЕС и США укрепляют экономику государства. Это правда?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: рецессия… Или не рецессия?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение