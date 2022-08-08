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8 августа 2022 в 12:54 Поделиться:









Принадлежащая Noorus SPA гостиница Liivarand SPA Hotel закрывается

Решение о закрытии с сентября эконом-гостиницы Liivarand SPA Hotel уже принято, осенние бронировки не оформляются. Фото иллюстративное. Фото: Eiko Kink, Andres Haabu

В июле спа-отель Noorus сообщил о возможном сокращении практически всего штата и закрытии гостиницы на зиму. И если судьба Noorus SPA Hotel станет известна осенью, то решение о закрытии принадлежащей той же компании Liivarand SPA Hotel уже принято. Об этом пишет «Северное побережье».

Одна из основных проблем гостиничного бизнеса заключается в росте цен на электроэнергию. По словам члена правления OÜ Noorus Дмитрия Антонова, компания с большой надеждой ждет известий от эстонского правительства, которое намеревается каким-то образом компенсировать бизнесу и населению рост цен на энергоносители: «Если они это запустят за самое ближайшее время – и это будет видно, тогда мы (Noorus SPA Hotel – ред.) останемся работать, если же нет – то не останется смысла вести бизнес ради причинения убытков фирме и загонять ее в банкротство».

Если еще нет окончательного решения насчет большой гостиницы Noorus SPA Hotel и аквапарка, то решение о закрытии с сентября эконом-гостиницы Liivarand SPA Hotel уже принято, осенние бронировки не оформляются.

Как пояснил Антонов, спрос на гостиницы всегда был очень эластичным, зависящим от благосостояния и платежеспособности людей, и в условиях роста цен первой потеряла клиентов эконом-гостиница, так как малосостоятельные люди обеднели быстрее и сильнее, нежели средний класс. Наполняемость Liivarand в сентябре предвидится всего на два процента, поэтому гостиницу решено закрыть до лучших времен.