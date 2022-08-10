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Симо Сепп

10 августа 2022 в 10:59 Поделиться:









Деньги Больничной кассы и Кассы по безработице ежедневно теряют свою стоимость

Во времена, когда правительство взвешивает возможность повышения страховых взносов от безработицы, чтобы залатать дыры в резерве Кассы по безработицы после коронакризиса, деньги, которые государство хранит на черный день, стабильно теряют свою стоимость.

Министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон. Фото: Андрас Кралла

Государственный резерв размером в 1,67 миллиарда евро, из которых более половины являются запасами Больничной кассы и Кассы по безработице, с 2020 года начал активно терять деньги.