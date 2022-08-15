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    Латвия может законодательно ограничить использование русского языка в рабочей среде

    По словам министра юстиции Латвии Яниса Борданса, «практика такова, что латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях». Фото: INTS KALNINS, Scanpix

    Министерство юстиции Латвии в настоящее время работает над Законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и ​​в общественных местах, сообщил порталу Delfi министр юстиции Латвии Янис Борданс.

    По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.
    Хотя референдум подтвердил стремление жителей к латышскому языку как к единственному государственному, министр указал, что «на практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах».
    Он также добавил, что «практика такова, что латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях».
    «Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — считает Борданс.

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