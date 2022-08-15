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    Перепись: 70% живущих в Эстонии иностранцев имеют высшее образование

    Процент людей с высшим образованием вырос среди языковых всех групп. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

    В рамках переписи населения за 2021 год Департамент статистики оценил уровень образования жителей Эстонии. По оценке аналитиков департамента Трийну Ауг и Мирьям Есмин, уровень высшего образования растет среди всех возрастных групп. Примечательно, однако, то, что самая высокая доля людей с высшим образованием наблюдается среди иностранцев.

    «Деловые ведомости» приводят краткую версию анализа Департамента статистики. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
    Из числа жителей в возрасте не младше 25 лет, чьим родным языком является эстонский, по состоянию на конец 2021 года основное образование (или более низкий уровень образования) имеют 18% населения, среднее образование (или профессиональное образование на базе среднего образования) имеют 43% и высшее (или среднее специальное образование на базе среднего образования) – 39%.
    Среди лиц, чьим родным языком является русский, меньше людей с основным образованием (11%) и, как следствие, на несколько процентов больше людей со средним и высшим образованием в сравнении с жителями страны, чьим родным языком является эстонский.
    Процент людей с высшим образованием среди лиц, чей родной язык является отличным от эстонского или русского, составляет 64, а людей с основным образование насчитывается всего 8%.
    Среди лиц, чьим родным языком является эстонский, в сравнении с 2000 годом стало на 13,5% меньше тех, кто получил только основное образование либо чей уровень образования еще ниже. В отношении русскоязычного населения соответствующий показатель составляет 11,2%. Среди тех, кто не называет своим родным языком ни эстонский, ни русский – 25,6%.
    Если доля людей с основным и средним образованием среди населения скорее упала, то лиц с высшим образованием стало больше (13,2% среди лиц с родным эстонским языком, 9,5% среди лиц с родным русским языком и 35,2% среди лиц, чьим родным языком является какой-либо другой).
    Следует отметить, что, хоть доля лиц с высшим образованием растет среди всех резидентов, особенно стремительно процесс происходит среди лиц, чьим родным языком не является ни эстонский, ни русский. Среди иностранцев в возрасте 25–64 лет, проживавших в Эстонии на момент переписи, прошедшей 22 года назад, высшее образование имели 35,3%, в 2011 году таковых было уже 49,3% а к 2021 году показатель вырос до 70,1%.
    В большинстве возрастных групп доля лиц с высшим образованием выше среди лиц, чьим родным языком не является ни эстонский, ни русский. Доля обладателей высшего образования выше среди женщин.

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