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Линда Ээнсаар

16 августа 2022 в 8:24 Поделиться:









Безработных в Эстонии больше, чем показывает статистика

Больше всего в этом году встало на учет в качестве безработных бывших работников сферы торговли и обслуживания. Фото: Andras Kralla

По данным Кассы по безработице, зарегистрированных безработных сейчас больше, чем показывают цифры Департамента статистики за второй квартал. Одной из причин может оказаться тот факт, что вставшие на учет в качестве безработных украинские беженцы не отражаются в данных последнего.

На конец второго квартала, по данным Департамента статистики, в стране насчитывалось 41 700 безработных, в то время как в Кассе по безработице встали на учет 47 790 человек.

По словам советника по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооля, прошлым летом на учете стояло столько же человек. «Вообще осенью безработица росла. Исключением стала прошлая осень – тогда безработица несколько снизилась. Этой осенью, увы, этого, очевидно, ждать не приходится, поскольку безработица начнет расти», – сказал Кооль. Он добавил, что во время коронакризиса наивысшим количество безработных было весной 2021 года: тогда в Кассе по безработице стояло на учете свыше 57 000 человек.

Исключением стала прошлая осень – тогда безработица несколько снизилась. Этой осенью, увы, этого, очевидно, ждать не приходится, поскольку безработица начнет расти. Лаури Кооль советник по связям с общественностью Кассы по безработице

В то же время Кооль отметил, что, если вычесть из количества официально зарегистрированных безработных украинских беженцев, цифра приблизится к данным Департамента статистики. «Среди всех безработных на учете Кассе по безработице уже числятся 5200 беженцев. Без военных беженцев безработных было бы значительно меньше: около 42 000. Это уже было бы похоже на ситуацию до коронавируса, поскольку тогда в качестве безработных числилось около 38 000 человек», – пояснил Кооль.

При этом в Кассе по безработице побывало 10 300 украинцев, то есть половина из них нашла работу. Однако уведомлений о сокращении, по словам Кооля, этим летом было больше. «С июня по сегодняшний день поступило 24 первичных извещения, которые касаются 624 работников. В прошлом году за тот же период их было всего 10, было сокращено 235 рабочих мест. В этом году крупнейшими стали Transcom Eesti и Noorus Spa», – сказал Кооль. Transcom Eesti работает в области телемаркетинга и сокращает в Эстонии 121 человека. Как сказали Äripäev в фирме, решение о сокращениях было принято из-за войны в Украине. Крупнейшим рынком услуги Transcom является Россия.

По сферам деятельности больше всего уведомлений о сокращении поступило из сферы администрирования и вспомогательных услуг, обрабатывающей промышленности, а также гостиничного бизнеса и питания.

Больше всего в этом году встало на учет в качестве безработных бывших работников сферы торговли и обслуживания – таких оказалось свыше 6000 человек. Из ранее занятых в секторе строительства встали на учет около 5000 человек. Бывших работников гостиничного бизнеса и общепита оказалось около 4000.

Прошлый квартал был хорошим, но что дальше?

По оценке Банка Эстонии, ситуация на рынке труда во втором квартале была хорошей. Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар отметила, что занятых на рынке труда было на 4,9% больше, чем годом ранее. «Данные деклараций о зарплате Налогово-таможенного департамента также показали увеличение числа тех, кто получал задекларированную зарплату – по сравнению с предыдущим годом рост составил около 4%», – сказала Соосаар.

Она отметила, что, хотя охлаждение экономики до сих пор не оказало на занятость влияния, согласно опросу Института конъюнктуры, в последние месяцы работодатели в секторе промышленности и торговли стали более пессимистичны в отношении роста занятости. «То, что во время восстановления после коронакризиса производительность рабочей силы росла значительно быстрее, чем расходы на рабочую силу, поможет смягчить удар по занятости», – прогнозирует Соосаар.

Больше всего дефицит работников в строительстве. Из жителей Эстонии за границей работают 6000 человек, занятых в этой сфере. Охлаждение экономики в Скандинавии может привести некоторых из них обратно в Эстонию. Лийс Эльмик старший экономист Swedbank

Вернутся ли из Финляндии эстонские строители?

Старший экономист Swedbank Лийс Эльмик тоже считает, что экономический спад повлечет за собой умеренный рост безработицы. Она указывает на то, что несмотря на десятки тысяч безработных работодатели по-прежнему испытывают нехватку рабочей силы. «Больше всего дефицит работников в строительстве. Из жителей Эстонии за границей работают 6000 человек, занятых в этой сфере. Охлаждение экономики в Скандинавии может привести некоторых из них обратно в Эстонию», – сказала Эльмик.

Как сообщила Эльмик, во второй половине года, по оценке Swedbank, темпы роста экономики замедлятся. «Охлаждение экономики повлияет и на рынок труда. Но рост безработицы останется умеренным, поскольку экономический спад должен оказаться мягким и кратковременным», - выразила мнение Эльмик, добавив, что рост числа безработных должен несколько смягчить нехватку рабочей силы. «Но рост зарплат останется по-прежнему быстрым и в этом, и в следующем году. Swedbank прогнозирует на этот год рост зарплат в 10%. Быстрому росту зарплат, помимо нехватки подходящих специалистов, способствует быстрый рост цен и повышение минимальной зарплаты», – сказала Эльмик.