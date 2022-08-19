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    177-й день войны в Украине: взрывы в России, траур в Харькове, $800 млн помощи от США

    Российские ракеты, запущенные из Белгородской области прилетели в Харьков, 15 августа 2022 года.Фото: Vadim Belikov, Scanpix

    Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 177-й день. Главные новости о войне к полудню 19 августа:

    Уже двое суток продолжаются взрывы в оккупированном Крыму. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала вечером в четверг в Керчи на востоке Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Также появились сообщения о взрывах Севастополе в районе аэропорта Бельбек. Там ПВО, по данным Крючкова, сбила беспилотник.
    Также звучат взрывы в российских регионах на границе с Украиной. В Белгородской области в четверг произошел взрыв на складе с боеприпасами, сообщили местные жители и подтвердил губернатор. Причина пожара устанавливается.
    Беспилотники в четверг сбросили на Курскую область пять бомб, пострадал один пограничник, пишет анонимный тг-канал Baza.
    В Харькове объявлен день траура. «Вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, в том числе – дети. Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чьи жизни унесла война, всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя», – цитирует Униан городского голову. 17 августа под обстрелами погибли 8 человек, 18 августа – 12.
    Россия продолжает обстреливать Харьков, сообщается также о новых мощных взрывах в Николаеве.
    Несмотря на все атаки, Россия не продвигается территориально. Артиллерийские, ракетные и авиаудары российской армии прошли по всем основным направлениям, сообщает Генштаб ВСУ.
    Самые активные наступательные бои шли в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. «Во всех случаях они не добились успеха», – пишет Генштаб ВСУ. Он также сообщает о 400 убитых российских солдатах за последние сутки.
    Примерно 20 батальонов погибших российский военных за полгода войны в Украине. «Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили имена более 5700 погибших российских военных. Они считают, что это на 40-60% меньше, чем реально похоронили в России.
    Минобороны России не заявляло о территориальных приобретениях – впервые с 6 июля, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).
    Ситуация с Запорожской АЭС остается напряженной. «Минобороны России, вероятно, пытается создать информационный фон для будущих "операций под чужим флагом"», – полагает ISW. В четверг Россия разместила у ядерного реактора военную технику и запретила сотрудникам станции выходить на работу 19 августа.
    362 ребенка погибли в Украине с начала российского вторжения по состоянию на утро 19 августа, сообщили в офисе генерального прокурора.
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    17 августа 2022
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    Белый дом готовит новый пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов. Президент США Джо Байден планирует использовать свои полномочия, чтобы передать Украине избытки оружия из американских запасов, сообщили источники Reuters.
    Кроме того, США фактически одобрили использование HIMARS для ударов по Крыму. «Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», – цитирует Politico неназванного чиновника из США. Американская сторона не выбирает цели для применения оружия, добавил он.
    Правительство Эстонии одобрило еще один пакет военной поддержки для Украины. Страна направит больше вооружений, таких как минометы и противотанковые средства, как сообщает ERR.
    Кроме того, Эстония планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией, и направит в Украину полевой госпиталь в сотрудничестве с Германией.

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