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    В России выросли продажи поддельных консервов

    Некоторые российские производители под видом дорогой сайры реализуют, например, дешевые сардины. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    Падение доходов населения России спровоцировало рост контрафактных рыбных консервов, которые в рознице продаются миллионами банок.

    Некоторые производители под видом дорогой сайры реализуют, например, дешевые сардины. Несмотря на существующую в России систему «Меркурий», позволяющую выявить подмену, регуляторы по действующим нормам не могут изъять такую продукцию из продажи, пишет «Коммерсантъ».
    По данным Ассоциации рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП), увеличились случаи «подмены недобросовестными предприятиями в консервах дорогой сайры на более дешевые сардины и сельдь»
    В этом году, утверждают в ассоциации, «объем фальсификата достиг миллионов банок», но точных цифр не приводят.
    АРПП пишет, что ИС «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление готовой продукции, «фиксируя момент "превращения" консервов с дешевой рыбой в дорогую». Но к этому моменту контрафакт уже оказывается в рознице.
    Дальше, подчеркивают в АРПП, возникает парадоксальная ситуация. Россельхознадзор фиксирует нарушение, но не имеет полномочий изъять или арестовать контрафактные консервы, так как это может сделать только Роспотребнадзор. Последний по регламенту Таможенного союза может исследовать продукт только органолептическим методом. Но инспекторы Роспотребнадзора «не могут отличить одну рыбу от другой по вкусу», а для модернизации лабораторий, где ведомство могло бы определять продукт по ДНК, бюджет средства не выделяет, отмечают в АРПП. Такие лаборатории есть у Россельхознадзора, но действующие нормы не позволяют Роспотребнадзору использовать результаты исследования сторонней структуры.
    АРПП обратился Минпромторг разрешить существующую коллизию, унифицировав систему контроля, а также сделать данные «Меркурия» открытыми для общественности, что позволит потребителям в онлайн-режиме отслеживать качество продукции.

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